Βόλος – ΑΕΚ: Ένταση στο Πανθεσσαλικό μετά το γκολ του Ρέλβας και τη λήξη του αγώνα

Οι πάντες μαζεύτηκαν γύρω από το διαιτητή Τσιμεντερίδη, αλλά η κατάσταση στον αγωνιστικό χώρο δεν ξέφυγε
ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Η ΑΕΚ τα βρήκε… σκούρα στην έδρα του Βόλου, βρέθηκε δυο φορές πίσω στο σκορ, αλλά έφυγε από το Πανθεσσαλικό με το βαθμό της ισοπαλίας, με τον Ρέλβας να ισοφαρίσει 2-2 στη λήξη του ματς με τρομερό σουτ εκτός μεγάλης περιοχής.

Με τη λήξη της αναμέτρησης και το 2-2 ακολούθησε ένταση εντός αγωνιστικού χώρου. Ο διαιτητής Τσιμεντερίδης περικυκλώθηκε από παίκτες και στελέχη της ΑΕΚ, αλλά και ποδοσφαιριστές και μέλη του Βόλου, κάνοντάς του παράπονα.

Αστυνομικοί έσπευσαν να κάνουν έναν κλοιό γύρω από τον Έλληνα ρέφερι, ο οποίος αποχώρησε για τα αποδυτήρια έπειτα από πέντε λεπτά μετά τη λήξη.

Στον αγωνιστικό χώρο -όπως συνηθίζει μετά τη λήξη των ματς της ΑΕΚ- βρέθηκε ο μεγαλομέτοχος της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος, όπως και ο Αχιλλέας Μπέος, με τους δυο άνδρες να μην οξύνουν τα πνεύματα .

Ο Στρακόσια, παράλληλα, τραβούσε τους συμπαίκτες του να φύγουν από το σημείο και να ηρεμήσουν. Κατά την αποχώρηση του διαιτητή και των ομάδων στα αποδυτήρια, ο Ηλιόπουλος είχε αγκαλιά τον Γιόβιτς και συζητούσαν, ενώ ο Ρότα εκνευρισμένος μονολογούσε.

