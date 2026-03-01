Βόλος – ΑΕΚ live για την 23η αγωνιστική της Super League

Αθλητικά

Ψάχνει τη νίκη η ομάδα του Νίκολιτς μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς της ΑΕΚ
Ο Λιούμπισιτς κόντρα στο Βόλο (ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
1 - 1
1ο ημίχρονο
Ο Λιούμπισιτς κόντρα στο Βόλο (ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει το Βόλο για την 23η αγωνιστική στο Πανθεσσαλικό, που έχει πάνω από 20.000 οπαδούς της Ένωσης. Με νίκη η ομάδα του Νίκολιτς θα κρατήσει τη θέση της στην κορυφή της βαθμολογίας.

17:59 | 01.03.2026
34'
Γκολ για την ΑΕΚ με κεφαλιά του Βάργκα

Ο Μάριν με ωραία σέντρα βρήκε τον Βάργκα που με δυνατή κεφαλιά νίκησε τον Σιαμπάνη και έκανε το 1-1

17:54 | 01.03.2026
24'
Η ΑΕΚ ψάχνει τρόπο να σπάσει την άμυνα του Βόλου, όμως μέχρι στιγμής έχει μόνο μία ευκαιρία με τον Γιόβιτς
17:42 | 01.03.2026
14'
Γκολ για το Βόλο με τον Κόμπα

Ο Ρότα έκανε τραγικό λάθος και έδωσε την ευκαιρία στο Βόλο να προηγηθεί. Ο Ουρτάδο αρχικά νικήθηκε από τον Στράκοσα, όμως ο Κόμπα σε κενή εστία άνοιξε το σκορ

17:33 | 01.03.2026
5'
Ο Ουρτάδο έχασε μέσα από τη μεγάλη περιοχή

Ο παίκτης του Βόλου πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή, όμως το τελείωμά του ήταν αδύναμο και ο Στρακόσα μπλόκαρε

17:32 | 01.03.2026
2'
Απειλεί από κοντά ο Γιόβιτς

Ο Ρότα έδωσε στον Σέρβο, που αστόχησε από πλεονεκτική θέση

17:27 | 01.03.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι
17:25 | 01.03.2026
Οι δύο ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
17:23 | 01.03.2026
Ο Μάριος Ηλιόπουλος βρίσκεται στο Πανθεσσαλικό
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ - ΑΕΚ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
17:21 | 01.03.2026
Ο Ολυμπιακός αυτή την ώρα είναι στο 1-0 με τον Πανσερραϊκό εκτός έδρας. Η αναμέτρηση είναι στο 59'

Η Ένωση θα ψάξει να εκμεταλλευτεί την οποιαδήποτε απώλεια από τους Πειραιώτες και τον ΠΑΟΚ, που αντιμετωπίζει αργότερα τον Αστέρα Τρίπολης (19:00)

17:20 | 01.03.2026

Στον πάγκο για την ομάδα του Κώστα Μπράτσου είναι οι: Μορέιρα, Σόρια, Τζίκα, Γρόσδης, Μακνί, Γκονζάλεθ, Κύρκος, Τασιούρας, Τριανταφύλλου

17:20 | 01.03.2026

Στη στον πάγκο του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Πένραϊς, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Περέιρα, Σαχαμπό, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Ελίασον, Ζίνι

17:19 | 01.03.2026

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης

Βοηθοί: Μάτσας, Κλεπετσάνης

4ος: Κατσικόγιαννης

VAR: Παπαδόπουλος

AVAR: Κουμπαράκης

17:19 | 01.03.2026
Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης

Βόλος: Σιαμπάνης, Κάργας, Χέρμανσον, Μύγας, Αμπάντα, Τσοκάνης, Κόμπα, Μπουζούκης, Χουάνπι, Λάμπρου, Ουρτάδο.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίνα, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Γιόβιτς, Βάργκα.

17:15 | 01.03.2026
Η ΑΕΚ ψάχνει τη νίκη που θα την κρατήσει στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League

Οι γηπεδούχοι έχουν επτά παιχνίδια χωρίς νίκη με μόλις μία ισοπαλία

17:14 | 01.03.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι του Βόλου με την ΑΕΚ στο κατάμεστο από φίλους της Ένωσης Πανθεσσαλικό
17:14 | 01.03.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
