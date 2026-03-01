Βόλος – ΑΕΚ live για την 23η αγωνιστική της Super League

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει το Βόλο για την 23η αγωνιστική στο Πανθεσσαλικό, που έχει πάνω από 20.000 οπαδούς της Ένωσης. Με νίκη η ομάδα του Νίκολιτς θα κρατήσει τη θέση της στην κορυφή της βαθμολογίας.
Ο Μάριν με ωραία σέντρα βρήκε τον Βάργκα που με δυνατή κεφαλιά νίκησε τον Σιαμπάνη και έκανε το 1-1
Ο Ρότα έκανε τραγικό λάθος και έδωσε την ευκαιρία στο Βόλο να προηγηθεί. Ο Ουρτάδο αρχικά νικήθηκε από τον Στράκοσα, όμως ο Κόμπα σε κενή εστία άνοιξε το σκορ
Ο παίκτης του Βόλου πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή, όμως το τελείωμά του ήταν αδύναμο και ο Στρακόσα μπλόκαρε
Ο Ρότα έδωσε στον Σέρβο, που αστόχησε από πλεονεκτική θέση
Η Ένωση θα ψάξει να εκμεταλλευτεί την οποιαδήποτε απώλεια από τους Πειραιώτες και τον ΠΑΟΚ, που αντιμετωπίζει αργότερα τον Αστέρα Τρίπολης (19:00)
Στον πάγκο για την ομάδα του Κώστα Μπράτσου είναι οι: Μορέιρα, Σόρια, Τζίκα, Γρόσδης, Μακνί, Γκονζάλεθ, Κύρκος, Τασιούρας, Τριανταφύλλου
Στη στον πάγκο του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Πένραϊς, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Περέιρα, Σαχαμπό, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Ελίασον, Ζίνι
Διαιτητής: Τσιμεντερίδης
Βοηθοί: Μάτσας, Κλεπετσάνης
4ος: Κατσικόγιαννης
VAR: Παπαδόπουλος
AVAR: Κουμπαράκης
Βόλος: Σιαμπάνης, Κάργας, Χέρμανσον, Μύγας, Αμπάντα, Τσοκάνης, Κόμπα, Μπουζούκης, Χουάνπι, Λάμπρου, Ουρτάδο.
ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίνα, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Γιόβιτς, Βάργκα.
Οι γηπεδούχοι έχουν επτά παιχνίδια χωρίς νίκη με μόλις μία ισοπαλία