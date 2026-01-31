Βόλος – ΑΕΛ Novibet 0-2: Άλμα παραμονής για τους «βυσσινί» με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Τούπτα

Η ΑΕΛ Novibet πήρε σπουδαία νίκη με 2-0 στην έδρα του Βόλου και μπορεί πλέον να κοιτάζει και ψηλότερα στη βαθμολογία της Super League.

Η φάση που έκρινε το παιχνίδι ήταν η κόκκινη κάρτα που είδε ο Κάργας για χέρι μέσα στην περιοχή. Το VAR κάλεσε το διαιτητή για να δει ότι ο αμυντικός των γηπεδούχων απομάκρυνε με το χέρι την μπάλα, που κατέληγε στα δίχτυα και αυτός έδωσε το πέναλτι για την ΑΕΛ Novibetκαι την κόκκινη κάρτα στον αμυντικό του Βόλου.

Ο Τούπτα ανέλαβε την εκτέλεση, όμως νικήθηκε από τον Σιαμπάνη, που έπεσε σωστά και απομάκρυνε σε κόρνερ, από το οποίο ο Σλοβάκος πήρε το αίμα του πίσω και έκανε το 1-0 για τους «βυσσινι».

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Τούπτα έκανε και το 2-0, μετά από ασίστ του Μούργου. Αυτό ήταν και το τελικό σκορ, αν και οι φιλοξενούμενοι θα μπορούσαν να κάνουν ακόμα πιο ευρεία νίκη.

Πήραν τους τρεις βαθμούς και ανέβηκαν στην 10η θέση της Super League με 19 βαθμούς και πλέον απέχουν μόλις δύο βαθμούς από τα πλέι οφ 5-8 και τον ΌΦΗ, που είναι 8ος. Ο Βόλος συνέχισε το αρνητικό του σερί και πλέον είναι 7ος με 25 βαθμούς.