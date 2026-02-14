Βόλος – Άρης 1-1: Μοιρασιά στο Πανθεσσαλικό με πρωταγωνιστή τον Αθανασιάδη

Βόλος και Άρης αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Πανθεσσαλικό για την 21η αγωνιστική της Super League, με τις δύο ομάδες να μένουν ακόμη πιο πίσω στη μάχη της πέμπτης θέσης.

Στο ντεμπούτο του Κώστα Μπράτσου στον πάγκο του, ο Βόλος πήρε τον πρώτο του βαθμό μέσα στο 2026, ύστερα από έξι σερί ήττες. Ο Άρης προηγήθηκε με αυτογκόλ του Κάργα, ο Χουάνπι ισοφάρισε στο δεύτερο ημίχρονο με πέναλτι, ενώ οι Θεσσαλονικείς έμειναν με 10 παίκτες στο 55′ μετά από αποβολή του Χόγκλα με δύο κίτρινες κάρτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Βόλος τα έδωσε όλα για τη νίκη, ωστόσο έπεσε πάνω στον κέρβερο τερματοφύλακα του Άρη, Αθανασιάδη, που νικήθηκε μόνο από την άσπρη βούλα.

Ο αγώνας

Οι δυο ομάδες ήταν πολύ προσεκτικές στο ξεκίνημα του αγώνα. Είναι χαρακτηριστικό πως η μοναδική καλή στιγμή στο πρώτο 20λεπτο ήρθε από λάθος. Ο Μάρτιν Φρίντεκ δεν έδιωξε σωστά, η μπάλα έφτασε στον Χουάνπι (9’) που σούταρε, αλλά ο Γιώργος Αθανασιάδης είχε καλή θέση για να μπλοκάρει. Από λάθος, άλλωστε, προέκυψε και το 0-1.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ντούντου Ροντρίγκες έφυγε στην αντεπίθεση από τα αριστερά, έκανε το παράλληλο γύρισμα στοχεύοντας στον Φρέντρικ Γένσεν, με τον Κάργα στην προσπάθειά του να απομακρύνει να στέλνει την μπάλα στο αριστερό «παραθυράκι» της εστίας του εμβρόντητου Μάριου Σιαμπάνη. Το 0-1 στο 25’ έμεινε ως το φινάλε του πρώτου μέρους, το οποίο δεν είχε να προσφέρει κάτι άλλο.

Ίσως, γι’ αυτό και ο Χιμένεθ προχώρησε σε τριπλή αλλαγή – παρά το ότι η ομάδα του ήταν μπροστά στο σκορ – με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Ισπανός όχι μόνο δεν δικαιώθηκε, αλλά είδε και την ομάδα του να δέχεται την ισοφάριση.

Ο δραστήριος Ναμπίλ Μακνί έκανε την ενέργεια από τα αριστερά και σέντραρε, με την μπάλα να βρίσκει στο χέρι του Νόα Σούντμπεργκ. Πέναλτι που επιβεβαιώθηκε κι από το VAR (Αλέξανδρος Τσακαλίδης, Παναγιώτης Κουκουλάς), με τον Χουάνπι να ισοφαρίζει παρά την προσπάθεια του Αθανασιάδη σε 1-1 στο 53’.

Τα πράγματα για τους Θεσσαλονικείς έγιναν ακόμη χειρότερα. Μέσα σε πέντε λεπτά ο Χόνγκλα (54’ και 58’) αντίκρισε δύο κίτρινες κάρτες κι αποβλήθηκε, με τον Βόλο να αποκτά αριθμητικό πλεονέκτημα.

Θα μπορούσε να αποκτήσει και προβάδισμα στο σκορ άμεσα, αλλά το σουτ του Τζόκα (60’) μέσα από την περιοχή δε βρήκε στόχο. Το σκηνικό επαναλήφθηκε και στο 72’, αλλά η κατάληψη ήταν η ίδια.

Ο Ζαν Κάρλος Ουρτάδο (76’) ήταν ο επόμενος που προσπάθησε να σκοράρει, ωστόσο το πλασέ στην κίνηση του Βενεζουελάνου επιθετικού δε βρήκε στόχο, με τους Θεσσαλούς να πιέζουν αλλά να μην έχουν ιδέες. Η πιο κλασική φάση ήρθε στο 83’, με τον Λάζαρο Λάμπρου να ελίσσεται από τα αριστερά και να σουτάρει, αλλά η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Αθανασιάδη και πέρασε έξω.

Ο πρώην τερματοφύλακας – μεταξύ άλλων – της ΑΕΚ και της Σέριφ Τίρασπολ, πραγματοποίησε δύο σωτήριες επεμβάσεις στις καθυστερήσεις, κρατώντας το βαθμό για τον Άρη. Κι αν αυτή στο μακρινό σουτ του Χόρτουρ Χέρμανσον (90’+2’) την έκανε ο ίδιος να φανεί δύσκολη, εκείνη στο πλασέ του Ματίας Γκονζάλες από το ύψος του πέναλτι, ήταν εξαιρετική κι ενστικτώδης.

Με το 1-1, ο Βόλος έβαλε φρένο στο σερί των πέντε ηττών, ανεβαίνοντας στους 26 βαθμούς και την έβδομη θέση, μια θέση κι έναν βαθμό πιο κάτω από τον Άρη που, τουλάχιστον, κατάφερε να πάρει το «Χ» με παίκτη λιγότερο, έχοντας πια τρεις ισοπαλίες στην τελευταία τετράδα αγώνων.



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Σόρια, Κάργας, Χέρμανσον, Φορτούνα (72’ Αμπάντα), Κόμπα (46’ Μπουζούκης), Γρόσδης, Τζόκα (90’+1’ Μύγας), Λάμπρου, Χουάνπι (73’ Γκονζάλες), Μακνί (60’ Ουρτάδο).

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φρίντεκ (46’ Γκαρέ), Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Ράτσιτς, Χόνγκλα, Γένσεν (77’ Καντεβέρε), Πέρεθ (46’ Δώνης), Ντούντου (46’ Αλφαρέλα), Κουαμέ (60’ Ρόουζ).