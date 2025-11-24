Βόλος – Λεβαδειακός 1-2: Ανατροπή και «διπλό» των Βοιωτών στο Πανθεσσαλικό με δυο γκολ του Όζμπολτ

Βόλος και Λεβαδειακός, οι δυο μεγάλες εκπλήξεις της φετινής Super League, αναμετρήθηκαν στο Πανθεσσαλικό, με τους Βοιωτούς να επικρατούν (1-2). Τα δυο γκολ του Άλεν Όζμπολτ έφεραν την ανατροπή και το “τρίποντο” για τους Βοιωτούς. Λίγο έλειψε να πετύχουν αυτογκόλ οι φιλοξενούμενοι στο 90+1′.

Με τη νίκη του στο ματς της 11ης αγωνιστικής της Super League, ο Λεβαδειακός έφτασε τους 21 βαθμούς, βρέθηκε μόνος 4ος στο βαθμολογικό πίνακα και άφησε τον Βόλο στους 18 βαθμούς και στην 5η θέση.

Από τα πρώτα λεπτά, η αναμέτρηση είχε πολύ καλό ρυθμό και μόλις στο 6′ ο Λεβαδειακός άγγιξε το γκολ. 6′ Οι παίκτες του Νίκου Παπαδόπουλου έκαναν κομπίνα σε εκτέλεση φάουλ, ο Βέρμπιτς “έστρωσε” στον Μπάλτσι που έκανε συρτό σουτ και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Σιαμπάνη. Στην επαναφορά, ο Τσάπρας σούταρε δυνατά και είδε τον τερματοφύλακα του Βόλου να αποκρούει.

Ο τιμωρημένος τεχνικός του Βόλου, Χουάν Φεράντο, είδε από την εξέδρα της ομάδα του να προσπαθεί να βρει κάποια καλή αντεπίθεση, με τον Λάμπρου να ξεχωρίζει. Στο 22′ οι γηπεδούχοι κέρδισαν φάουλ έξω από την περιοχή των Βοιωτών, ο Τζόκα το εκτέλεσε απευθείας, η μπάλα βρήκε στο τείχος, ξεγέλασε τον Λοντίγκιν κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0.

Ο Λεβαδειακός ανέβασε και πάλι… στροφές και στο 34′ είχε μεγάλη στιγμή για να σκοράρει. Ο Τσόκαϊ πέρασε κάθετα στον Βέρμπιτς, αυτός έκανε το γύρισμα στο πέναλτι, ο Παλάσιος έπιασε το βολ-πλανέ, αλλά η μπάλα πήγε πάνω στον Σιαμπάνη, που ήταν σε ετοιμότητα και έδιωξε. Τελικά, η ισοφάριση ήρθε στο 41′. Ο διαιτητής Παπαπέτρου έδωσε πέναλτι για χέρι του Μαρτίνες σε προσπάθεια του Όζμπολτ να σουτάρει, το VAR έδωσε την έγκρισή του και ο παίκτης που το κέρδισε εκτέλεσε εύστοχα από τα ένδεκα βήματα για το 1-1.

Το ματς είχε τρομερό ρυθμό και στην επανάληψη, με τον Βόλο να βλέπει στο 49′ τον Φορτούνα να αστοχεί από πλεονεκτικό σημείο. Ο Λεβαδειακός “πάτησε” καλύτερα και στο 67′ έφτασε στην ανατροπή του σκορ με τον Όζμπολτ. Ο επιθετικός των φιλοξενούμενων έφυγε στην πλάτη της άμυνας των γηπεδούχων -από την ασίστ του Παλάσιος- και πλάσαρε εύστοχα για το 1-2.

Ο Βόλος ανέλαβε και πάλι επιθετικές πρωτοβουλίες και πίεσε μέχρι το τέλος του αγώνα για την ισοφάριση. Στο 79′ ο Χουάνπι εκτέλεσε πολύ όμορφα στο δεύτερο δοκάρι, ο Κάργας έπιασε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ ενώ στο 90+1′ ο Τσιμπόλα λίγο έλειψε να πετύχει το αυτογκόλ της χρονιάς, όμως η τύχη του χαμογέλασε και η μπάλα πέρασε κόρνερ.

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Νίκζας

Τέταρτος: Τσαγκαράκης

VAR: Ματσούκας

ΑVAR: Πουλικίδης