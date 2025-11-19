Αθλητικά

Βόλος – Λεβαδειακός: Άλλαξε ο VAR μετά την επιστολή των Θεσσαλών

Ο Μιχάλης Ματσούκας πήρε τη θέση Άγγελου Ευαγγέλου
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Στην αλλαγή των ορισμών της στο παιχνίδι ΒόλοςΛεβαδειακός για την 11η αγωνιστική της Super League προχώρησε η ΚΕΔ.

Η κεντρική επιτροπή διαιτησίας πήρε την απόφαση να αλλάξει τον VAR μετά την επιστολή του Βόλου.

Συγκεκριμένα, είχε οριστεί αρχικά στο VAR ο Άγγελος Ευαγγέλου, ωστόσο οι Θεσσαλοί απείλησαν με προσφυγή στη δικαιοσύνη αν δεν αντικατασταθεί.

Το αίτημά τους έγινε δεκτό και ο VAR του συγκεκριμένου αγώνα θα είναι ο Μιχάλης Ματσούκας.

Οι ορισμοί της ΚΕΔ για τον αγώνα Βόλος – Λεβαδειακός:

Αν τα χάσατε

Διαιτητής: Παπαπέτρου
Βοηθοί: Πετρόπουλος, Νίκζας
4ος: Τσαγκαράκης
VAR: Ματσούκας, Κουκούλας

