Βόλος – Λεβαδειακός: Άλλαξε ο VAR μετά την επιστολή των Θεσσαλών

Στην αλλαγή των ορισμών της στο παιχνίδι Βόλος – Λεβαδειακός για την 11η αγωνιστική της Super League προχώρησε η ΚΕΔ.
Η κεντρική επιτροπή διαιτησίας πήρε την απόφαση να αλλάξει τον VAR μετά την επιστολή του Βόλου.
Συγκεκριμένα, είχε οριστεί αρχικά στο VAR ο Άγγελος Ευαγγέλου, ωστόσο οι Θεσσαλοί απείλησαν με προσφυγή στη δικαιοσύνη αν δεν αντικατασταθεί.
Το αίτημά τους έγινε δεκτό και ο VAR του συγκεκριμένου αγώνα θα είναι ο Μιχάλης Ματσούκας.
Οι ορισμοί της ΚΕΔ για τον αγώνα Βόλος – Λεβαδειακός:
Αν τα χάσατε
Διαιτητής: Παπαπέτρου
Βοηθοί: Πετρόπουλος, Νίκζας
4ος: Τσαγκαράκης
VAR: Ματσούκας, Κουκούλας