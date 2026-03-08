Βόλος – ΟΦΗ 1-1: Η ομάδα της Μαγνησίας «βρήκε» το βαθμό με πέναλτι στις καθυστερήσεις

Ο ΟΦΗ βρέθηκε πολύ κοντά σε μια νίκη μέσα στο Πανθεσσαλικό, αλλά Βόλος απέφυγε την ήττα (1-1) με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Χουάνπι στις καθυστερήσεις, μετά από onfiend review του διαιτητή.

Με το βαθμό αυτό στο Πανθεσσαλικό, ο ΟΦΗ έκανε ένα μικρό βήμα παραμονής στις θέσεις που οδηγούν στα playoffs (5-8) της Super League (29 βαθμούς), αφήνοντας εκτός πρώτης οκτάδας τον Βόλο (28 βαθμούς, όσους έχει και ο 8ος Ατρόμητος).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε μεγάλες “συγκινήσεις”. Βόλος και ΟΦΗ δεν μπόρεσαν να αναλάβουν επιθετικές πρωτοβουλίες, με το 0-0 του πρώτου μέρους να είναι κάτι το δίκαιο. Μοναδική αξιοσημείωτη φάση στο πρώτο 45λεπτο, η κεφαλιά του Κωστούλα των Κρητικών στο 12′ με την μπάλα να χτυπάει στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια να ακολουθεί έλεγχος από το VAR, για το εάν πέρασε την τελική γραμμή.

Ο ΟΦΗ μπήκε δυνατά στην επανάληψη, αλλά στο 58′ λίγο έλειψε να μείνει με παίκτη λιγότερο. Ο Φούντας σταμάτησε τον Κόμπα πριν βρεθεί σε θέση τετ α τετ με τον Χριστογεώργο, με τον Γιουματζίδη να του δείχνει την κόκκινη κάρτα. Η φάση όμως πέρασε από έλεγχο VAR, ο διαιτητής Γιουματζίδης πήγε ο ίδιος να τη δει και πήρε πίσω την κόκκινη κάρτα που έδειξε στον επιθετικό των φιλοξενούμενων, αφού στην αρχή της φάσης ο Κόμπα βρήκε με το χέρι την μπάλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Βόλος άγγιξε το γκολ στο 61′, με τον Κόμπα να στέλνει την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Χριστογεώργου. Τέσσερα λεπτά μετά, όμως, ο ΟΦΗ έφτασε στο 0-1. Ο Κωστούλας έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά, η απομάκρυνση του Κάργα βρήκε πάνω στον Γρόσδη και ο Ισέκα με διπλή προσπάθεια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα

Ο Βόλος πίεσε μέχρι τέλους για την ισοφάριση και στο 90+2′ το τελείωμα του Ουρτάδο βρήκε πάω στον Λαμπρόπουλο, μέσα την περιοχή του ΟΦΗ! Οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι, ο διαιτητής τσέκαρε ο ίδιος τη φάση, έστησε την μπάλα στα… ένδεκα βήματα και ο Χουάνπι διαμόρφωσε το τελικό 1-1.