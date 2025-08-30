Βόλος – Ολυμπιακός 0-2: Ο Τσικίνιο έσπασε το «μπλόκο» στο Πανθεσσαλικό και έφερε το 2/2 για τους Πειραιώτες στη Super League

Ο Ολυμπιακός βρήκε… αντίσταση στο Πανθεσσαλικό, ο Βόλος έπαιξε μαζικά άμυνα, αλλά η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έφτασε στο «διπλό» με το γκολ και ασίστ του Τσικίνιο (0-2). Τζολάκης και Σιαμπάνης ξεχώρισαν με τις επεμβάσεις τους. Ο Ρέτσος το δεύτερο τέρμα των Πειραιωτών. Ακυρώθηκε ως οφσάιντ γκολ του Ελ Κααμπί.

Για μια ακόμα αγωνιστική, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πιάσει καλή απόδοση στο πρώτο ημίχρονο -όπως έγινε και κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης- αλλά αυτή τη φορά -αν και άργησε και πάλι- δεν χρειάστηκε να φτάσει στις καθυστερήσεις για να βρει γκολ. Ο Τσικίνιο -με γκολ και ασίστ- οδήγησε τους Πειραιώτες στη νίκη επί του Βόλου, πριν τη διακοπή της Super League για το «διάλειμμα» των εθνικών ομάδων.

Ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή της μπάλας από τα πρώτα λεπτά του αγώνα και προσπάθησε -με καλή κυκλοφορία της μπάλας- να πλησιάσει τα καρέ του Βόλου. Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν σε θέση άμυνας, αλλά ήταν αυτοί που «άγγιξαν» πρώτοι το γκολ. Στο 10’ και μετά από εκτέλεση φάουλ του Χουάνπι, ο Τζόκα έπιασε τρομερό βολέ στην κίνηση έξω από τη μεγάλη περιοχή, αναγκάζοντας τον Τζολάκη σε εντυπωσιακή επέμβαση, κάνοντας βήματα προς τα πίσω!

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή του, αλλά είχε πρόβλημα, πλησιάζοντας στη μεγάλη περιοχή του Βόλου. Απ’ την άλλη, η ομάδα της Μαγνησίας έδειχνε επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις της. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έγινε πιο επιθετική, κάνοντας προσπάθειες κυρίως από τη δεξιά της πτέρυγα, με Ζέλσον, Ροντινέι και Τσικίνιο.

Στο 30’ ο Ολυμπιακός έφτασε μια ανάσα από το 0-1. Ο Τσικίνιο έκανε υπέροχο γύρισμα από τα δεξιά μετά από κάθετη πάσα του Ζέλσον, αλλά ο αμαρκάριστος στο σημείο του πέναλτι Πνευμονίδης, δεν κατάφερε να νικήσει τον Σιαμπάνη.

Το ματς κύλησε προς την ανάπαυλα, με τους γηπεδούχους να βγαίνουν στην επίθεση στο φινάλε του 45λεπτου και να χάνουν μεγάλη ευκαιρία να σκοράρουν στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Λάμπρου έβγαλε τη σέντρα από δεξιά, έστειλε την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, με τον εντελώς αμαρκάριστο Μύγα να παίρνει την κεφαλιά και με τον Τζολάκη να αποκρούει με το δεξί του πόδι!

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με το… πόδι στο γκάζι. Στο 48’ ο Σιαμπάνης «έβγαλε» το σουτ του Πνευμονίδη, ενώ δυο λεπτά μετά νίκησε την προσπάθεια του Ελ Κααμπί. Στο 54’ ο Μαροκινός επιθετικός σκόραρε -δεχόμενος μπαλιά από τον Τζολάκη- αλλά το τέρμα ακυρώθηκε, αφού πήρε την μπάλα από θέση οφσάιντ!

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να πιέζει για το γκολ και το βρήκε στο 77’. Μετά από εκτέλεση κόρνερ με πάσα, ο Στρεφέτσα έκανε τη σέντρα και ο Τσικίνιο που έκανε την κίνηση στο πρώτο δοκάρι, σκόραρε με υπέροχο «τακουνάκι» για το 0-1!

Ο Μεντιλίμπαρ πέρασε και τον Γιαζίτζι στο ματς και στο 85’ ο Τούρκος επιθετικός εκτέλεσε ένα κόρνερ, ο Τσικίνιο έκανε ξανά τακουνάκι στο πρώτο δοκάρι και ο Ρέτσος με κοντινή προβολή σκόραρε για το τελικό 0-2. Ο εκ των πρωταγωνιστών του Ολυμπιακού στο ματς, Τζολάκης, είχε μια ακόμα μεγάλη επέμβαση στο ματς, βγάζοντας με το ένα χέρι το ισχυρό σουτ του Τζόκα στις καθυστερήσεις.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Βόλος (Φεράντο, 4-2-3-1): Σιαμπάνης – Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Μύγας – Μαρτίνες (79’ Θαρθάνα), Κόμπα (90’ Μπουζούκης) – Τζόκα, Χουάνπι, Λάμπρου (79’ Ασεχνουν) – Χάμουλιτς (69’ Μακνί).

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ, 4-2-3-1): Τζολάκης – Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα – Γκαρθία (66’ Έσε), Νασιμέντο (89’ Σιπιόνι) – Μαρτίνς (78’ Γιαζίτσι), Τσικίνιο (89’ Καμπελά), Πνευμονίδης (66’ Στρεφέτσα) – Ελ Κααμπί.

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης

Βοηθοί: Μπαλάκας, Κορώνας

Τέταρτος: Γιουματζίδης

VAR: Τσακαλίδης, Αντωνίου