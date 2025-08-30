Συμβαίνει τώρα:
Βόλος – Ολυμπιακός 0-2 τελικό: Ερυθρόλευκο πέρασμα από το Πανθεσσαλικό

Το 2/2 έκανε η ομάδα του Μεντιλίμπαρ στο πρωτάθλημα
Super League
2η αγωνιστική του πρωταθλήματος
0 - 2
Ο Βόλος θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό για την 2η αγωνιστική της Super League, με τους Πειραιώτες να θέλουν να πάνε στη διακοπή του πρωταθλήματος, δίχως βαθμολογική απώλεια.

20:58 | 30.08.2025
Από το Newsit.gr καλή σας νύχτα
20:54 | 30.08.2025
ΛΗΞΗ του αγωνα και νίκη για τον Ολυμπιακό με 2-0 στην έδρα του Βόλου
20:51 | 30.08.2025
6 τα λεπτά των καθυστερήσεων
20:51 | 30.08.2025
90+1'

Τεράστια επέμβαση του Τζολάκη με το ένα χέρι, σε δυνατό σουτ του Τζόκα, μέσα από τη μεγάλη περιοχή και θέση δεξιά

20:41 | 30.08.2025
85'
ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό, 0-2 με τον ίδιο τρόπο
20:41 | 30.08.2025
79'
Αλλαγές για τον Βόλο

Θάρθανα και Ασεχνούν αντικατέστησαν Λάμπρου και Μαρτίνες.

20:40 | 30.08.2025
78'
Αλλαγή για τον Ολυμπιακό

Γιαζίτσι στη θέση του Ζέλσον

20:33 | 30.08.2025
77'
ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό, 0-1

Σέντρα του Στρεφέτσα από δεξιά, ο Τσικίνιο πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι και με τακουνάκι έστειλε την μπάλα προς το πίσω δοκάρι και στα δίχτυα του Βόλου

20:30 | 30.08.2025
72'

Εκτέλεση κόρνερ του Τσικίνιο, κεφαλιά του Ρέτσου, η μπάλα πάνω στον Σιαμπάνη

20:29 | 30.08.2025
69'
Αλλαγή για τον Βόλο

Ο Μακνί στη θέση του Χάμουλιτς

20:21 | 30.08.2025
65'
Διπλή αλλαγή για τον Ολυμπιακό

Γκαρθία και Πνευμονίδης έξω, Έσε και Στρεφέτσα μέσα

20:20 | 30.08.2025
60'

Ο Σιαμπάνης μπλόκαρε το γύρισμα του Ζέλσον, στη μικρή περιοχή του Βόλου

20:17 | 30.08.2025

Η επέμβαση του Τζολάκη στο φινάλε του πρώτου μέρους

20:17 | 30.08.2025
57'

Ο Σιαμπάνης βγάζει δύσκολα σε κόρνερ το σουτ του Νασιμέντο

20:16 | 30.08.2025

Ο Σιαμπάνης στο έδαφος, αλλά θα συνεχίσει

20:15 | 30.08.2025

Ο Τζολάκης έκανε το γέμισμα, ο Σιαμπάνης δεν συνενοήθηκε με την άμυνα του, ο Ελ Κααμπί τσίμπησε με το κεφάλι την μπάλα και πλάσαρε. το γκολ όμως ακυρώθηκε για οφσάιντ

20:14 | 30.08.2025
Ακυρώνεται για οφσάιντ γκολ του Ελ Κααμπί
20:11 | 30.08.2025
54'

Βαθιά μπαλιά για τον Ελ κααμπί, ο Σιαμπάνης έκανε γρήγορη έξοδο και μάζεψε την μπάλα, στα όρια της μεγάλης του περιοχής

20:09 | 30.08.2025
50'
Νέα μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό

Ο Σιαμπάνης νίκησε την κοντινή προσπάθεια του Ελ Κααμπί, μετά από ασίστ του Πνευμονίδη

20:06 | 30.08.2025
48'
Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό

Προσπάθεια του Ζέλσον από δεξιά και σέντρα, η μπάλα έφτασε στον Πνευμονίδη που έκανε κοντρόλ και το σουτ, αλλά ο τερματοφύλακας του Βόλου έπεσε και μπλόκαρε

20:05 | 30.08.2025
Δεύτερο ημίχρονο στο Πανθεσσαλικό
20:05 | 30.08.2025

Χωρίς αλλαγές οι δυο ομάδες

20:04 | 30.08.2025

Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες

19:53 | 30.08.2025

Η μεγάλη στιγμή του Πνευμονίδη

19:50 | 30.08.2025
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Πανθεσσαλικό
19:42 | 30.08.2025
45+2'
Μεγάλη επέμβαση του Τζολάκη

Ο Λάμπρου έβγαλε τη σέντρα από δεξιά, έστειλε την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, με τον εντελώς αμαρκάριστο Μύγα να παίρνει την κεφαλιά και με τον Τζολάκη να αποκρούει με το δεξί του πόδι!

19:36 | 30.08.2025
37'

Καλή σέντρα του Ροντινέι, αλλά κανένας παίκτης του Ολυμπιακού δεν μπόρεσε να κάνει προβολή - Ο Ελ Κααμπί αιφνιδιάστηκε και δεν έκανε επαφή με την μπάλα

19:33 | 30.08.2025

Η μεγάλη επέμβαση του Τζολάκη

19:32 | 30.08.2025
30'

Στην εξέλιξη της φάσης και μετά από αντεπίθεση του Βόλου, ο Χάμουλιτς πάσαρε στον Λάμπρου και εκείνος σούταρε με δύναμη, ψηλά.

19:27 | 30.08.2025
29'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία από τον Ολυμπιακό

Ατομική προσπάθεια του Ζέλσον μαρτίνς, κάθετη στον τσικίνιο, γύρισμα στο σημείο του πέναλτι, ο Πνευμονίδης έκανε το σουτ αλλά ο Σιαμπάνης έδιωξε

19:19 | 30.08.2025
23'

Έξυπνο συρτό γύρισμα του Ζέλσον, η μπάλα πέρασε από Ελ Κααμπί, Πνευμονίδη και αμυντικούς του Βόλου

19:15 | 30.08.2025
14'
Νέα καλή στιγμή για τον Βόλο

Ο Χάμουλιτς δέχθηκε την πάσα στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού, έκανε το σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή και υπό την πίεση του Ρέτσου, αλλά η μπάλα πήγε άουτ

19:09 | 30.08.2025
10'
Μεγάλη επέμβαση του Τζολάκη, μετά από εντυπωσιακό σουτ των γηπεοδύχων

Μετά από εκτέλεση φάουλ του Χουάνπι, ο Τζόκα έπιασε τρομερό βολέ στην κίνηση έξω από τη μεγάλη περιοχή, αναγκάζοντας τον Τζολάκη σε εντυπωσιακή επέμβαση

19:07 | 30.08.2025
7'

Εκτέλεση κόρνερ του Ροντινέι και άστοχη κεφαλιά του Ρέτσου, στο δεύτερο δοκάρι

19:02 | 30.08.2025

Ο Ολυμπιακός σε θέση επίθεσης από το ξεκίνημα του αγώνα

18:58 | 30.08.2025
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
18:53 | 30.08.2025

Οι δυο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

18:53 | 30.08.2025

Διαιτητής της αναμέτρησης ο Τσιμεντερίδης, με βοηθούς τους Μπαλάκα, Κορώνα. Τέταρτος ο Γιουματζίδης και VAR Τσακαλίδης, Αντωνίου

18:53 | 30.08.2025

Από την άλλη, ο Βόλος ηττήθηκε με 2-0 στην έδρα του Άρη

18:52 | 30.08.2025

Ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα του αγχώθηκε πολύ -στο κεκλεισμένων των θυρών «Γ. Καραϊσκάκης»- κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, όμως τελικά κατάφερε να πάρει τη νίκη με 2-0, χάρη στα γκολ των Γιαζίτσι και Ελ Κααμπί στις καθυστερήσεις του αγώνα.

18:49 | 30.08.2025

Περισ΄σοτεροι από 10.000 φίλοι του Ολυμπιακού στο Πανθεσσαλικό!

18:49 | 30.08.2025

Η ενδεκάδα του Βόλου: Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Μύγας, Μαρτίνεθ, Κόμπα, Λάμπρου, Τζόκα, Χουάνπι, Χάμουλιτς

18:49 | 30.08.2025

Στον πάγκο του Ολυμπιακού οι: Πασχαλάκης, Μπότης, Μπιανκόν, Σιπιόνι, Κοστίνια, Στρεφέτσα, Έσε, Μπρούνο, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Καλογερόπουλος

18:48 | 30.08.2025

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Πνευμονίδης, Ελ Κααμπί

18:48 | 30.08.2025

Παράλληλα, ο Πνευμονίδης μπαίνει και πάλι στην αρχική ενδεκάδα

18:48 | 30.08.2025

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τοποθέτησε στο δεξί άκρο της άμυνας τον Ροντινέι, αφήνοντας εκτός τον Κοστίνια, με τον Ζέλσον Μαρτίνς να παίρνει φανέλα βασικού και να παίζει μπροστά, ενώ στα χαφ επιλέχτηκε ο Νασιμέντο αντί του Έσε.

18:47 | 30.08.2025

Ο Ολυμπιακός παρατάσσεται με δύο αλλαγές, σε σχέση με την πρεμιέρα του, κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης.

18:47 | 30.08.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Βόλος – Ολυμπιακός, για τη 2η αγωνιστική στη Super League

18:46 | 30.08.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
