Βόλος – Ολυμπιακός 1-1 τελικό: Πρώτη ερυθρόλευκη γκέλα για τους Πειραιώτες, γεμάτη τραυματισμούς

ο Ρέτσος έκανε λάθος γύρισμα προς τον τερματοφύλακά του, δίνοντας στην μπάλα πορεία προς τα δίχτυα, ο Ορτέγκα πρόλαβε να διώξει την μπάλα πριν περάσει τη γραμμή, αυτή κετέληξε σε παίκτη του Βόλου και πάλι, είχαμε το γύρισμα από δεξιά, με τον Κόμπα να πετάξεται προ του Ρέτσου κε με προβολή να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Ολυμπιακού