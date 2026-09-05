Αθλητικά

Βόλος – Ολυμπιακός 1-1 τελικό: Πρώτη ερυθρόλευκη γκέλα για τους Πειραιώτες, γεμάτη τραυματισμούς

Δεύτερη σερί εκτός έδρας αναμέτρηση για τους Πειραιώτες στο πρωτάθλημα
Βόλος – Ολυμπιακός 1-1 τελικό: Πρώτη ερυθρόλευκη γκέλα για τους Πειραιώτες, γεμάτη τραυματισμούς
3η αγωνιστική SL - Γήπεδο: Πανθεσσαλικό
Διαιτητής: Τζήλος - VAR: Φωτιάς, AVAR: Πουλικίδης
1 - 1
τελικό
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Έχοντας την στήριξη του του κόσμου του, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, με στόχο να κάνει το 3/3 στο ξεκίνημα της φετινής Super League! Ένα βαθμό έχει η ομάδα της Μαγνησίας, μετά την εντός έδρας ισοπαλία της περασμένης αγωνιστικής, κόντρα στον Ηρακλή.

21:02 | 05.09.2026
Από το Newsit.gr καλό σας βράδυ
21:02 | 05.09.2026

Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 1-1 στην έδρα του Βόλου, σε ένα ματς που έχασε με σοβαρό τραυματισμό τον λ Κααμπί, αλλά και τους Πιρόλα και Ρόκα

21:01 | 05.09.2026
ΛΗΞΗ του αγώνα
20:56 | 05.09.2026
90+7'
Κίτρινη κάρτα στον Φουρτάδο
20:53 | 05.09.2026

Άλλα δυο λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα

20:53 | 05.09.2026
6 τα λεπτά των καθυστερήσεων
20:52 | 05.09.2026
Το 1-1 του Βόλου
20:50 | 05.09.2026
20:47 | 05.09.2026
87'

φαλτσαριστό σουτ του Λάμπρου έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού και από θέση αριστερά, η μπάλα έφυγε για λίγο άουτ

20:45 | 05.09.2026
84'

Άστοχο σουτ του Τσικίνιο μέσα από τη μεγάλη περιοχή και από πλάγια θέση δεξιά

20:44 | 05.09.2026
81'
Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό

μετά από εκτέλεση κόρνερ του Τσικίνιο, ο Σιαμπάνης απέκρουσε κεφαλιά του Έσε που είχε πάρει πορεία για γκολ

20:41 | 05.09.2026
77'
Αλλαγές για τον Ολυμπιακό

Σα και Φρόιλερ αντικατέστησαν Ζότα και Γκαρθία

20:39 | 05.09.2026

ο Ρέτσος έκανε λάθος γύρισμα προς τον τερματοφύλακά του, δίνοντας στην μπάλα πορεία προς τα δίχτυα, ο Ορτέγκα πρόλαβε να διώξει την μπάλα πριν περάσει τη γραμμή, αυτή κετέληξε σε παίκτη του Βόλου και πάλι, είχαμε το γύρισμα από δεξιά, με τον Κόμπα να πετάξεται προ του Ρέτσου κε με προβολή να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Ολυμπιακού

20:38 | 05.09.2026
76'
ΓΚΟΛ για τον Βόλο, 1-1 με τον Κόμπα
20:38 | 05.09.2026
20:34 | 05.09.2026
72'
Διπλή αλλαγή για τον Βόλο

Χαραλάμπογλου και Λυκουρίνος αντικατέστησαν Μύγα και Μεντίλ

20:29 | 05.09.2026

Ο Ρόκα πήγε προς τα αποδυτήρια με δεμένο το αριστερό του χέρι

20:26 | 05.09.2026
66'
Αλλαγή για τον Βόλο

ο Γρόσδης στη θέση του Μπαρέ

20:23 | 05.09.2026

Να αναφέρουμε ότι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε αναγκαστική αλλαγή στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, με τον Πιρόλα να αποχωρεί και τον Κάρμο να περνάει στη θέση του

20:22 | 05.09.2026
61'
Ο Ζέλσον Μαρτίνς στη θέση του Ρόκα
20:21 | 05.09.2026

Ο Σίλβα ζήτησε αλλαγή για τον Ρόκα - Πονάει ο εξτρέμ του Ολυμπιακού

20:19 | 05.09.2026

Πονάει στον ώμο ο Ρόκα - Έπεσε άτσαλα στο έδαφος, από μαρκάρισμα που δέχθηκε

20:19 | 05.09.2026
56'
Κίτρινη κάρτα στον Κόμπα του Βόλου
20:17 | 05.09.2026
56'

Τρομερό μαρκάρισμα του Ρέτσου στον Λάμπρου

20:12 | 05.09.2026

ο Βόλος δείχνει να έχει κερδίσει μέτρα στο δεύτερο ημίχρονο

20:09 | 05.09.2026
50'
Κίτρινη κάρτα για τον Κάργα
20:09 | 05.09.2026
Το 0-1 του Ολυμπιακού και η αφιέρωση του Ζότα Σίλβα
20:07 | 05.09.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
20:05 | 05.09.2026
Αλλαγή για τον Βόλο

Ο Φουρτάδο στη θέση του Τζόκα

20:05 | 05.09.2026

Επιστρέφουν σιγά σιγά οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

20:01 | 05.09.2026
Σοκαρισμένοι οι πάντες από τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί
19:58 | 05.09.2026
Ο σοκαριστικός τραυματισμός του Ελ Κααμπί
19:54 | 05.09.2026
Η ευκαιρία του Ελ Κααμπί πριν τον τραυματισμό του
19:54 | 05.09.2026

Ο Ελ Κααμπί βρίσκεται ήδη σε ασθενοφόρο προς το νοσοκομείο του Βόλου

19:51 | 05.09.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Πανθεσσαλικό
19:48 | 05.09.2026
45+3'
ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό, 0-1 με την εκτέλεση πέναλτι του Ζότα

Σχηματίζει με τα δάχτυλά του το 9 του Ελ Κααμπί

19:48 | 05.09.2026
45+2'
Ο Γκονζάλες στη θέση του άτυχου Ελ Κααμπί
19:47 | 05.09.2026
5 τα λεπτά του έξτρα χρόνου
19:47 | 05.09.2026

Αποχωρεί με φορείο ο Μαροκινός

19:46 | 05.09.2026

Σε ριπλέι που υπήρξε, ο Τζήλος έπιασε το κεφάλι του, βλέποντας προς τον Ελ Κααμπί

19:46 | 05.09.2026

Όλα δείχνουν πως δεν είναι απλά τα πράγματα με τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί, από τις αντιδράσεις που υπάρχουν

19:46 | 05.09.2026
Κλαίει ο Σιαμπάνης
19:45 | 05.09.2026

Απαρηγόρητος ο Σιαμπάνης, που έκανε έξοδο με τα χέρια, πηγαίνοντας προς την μπάλα, αλλά βρήκε άτσαλα τον Ελ Κααμπί με το σώμα του

19:41 | 05.09.2026
43'

Πέναλτι για τον Ολυμπιακό και τραυματισμός για τον Ελ Κααμπί, στην έξοδο του Σιαμπάνη

19:40 | 05.09.2026
19:38 | 05.09.2026
39'
Κίτρινη κάρτα στον Μύγα
19:35 | 05.09.2026
37'

Σωτήρια κόντρα του Ες-Σαουμπί στο σουτ που έπιασε ο Ελ κααμπί, μέσα στην αντίπαλη περιοχή και από θέση αριστερά

19:33 | 05.09.2026
33'

Απελπιστικά άουτ το σουτ του Ρόκα

19:32 | 05.09.2026
30'

Υπήρξαν κάποιες φωνές από τους Πειραιώτες για ένα μαρκάρισμα στον Σάλιακα, στην αντίπαλη μεγάλη περιοχή, αλλά Τζήλος και VAR δεν έδωσα κάτι

19:32 | 05.09.2026
27'

Μετά από βαθιά μπαλιά του Ρέτσου, ο Τσικίνιο δεν έκανε καλή τελική πάσα προς Ελ Κααμπί ή Ρόκα και ο Σιαμπάνης μπλόκαρε

19:31 | 05.09.2026
Το σουτ του Ρόκα
19:27 | 05.09.2026
Η κεφαλιά του Ζότα Σίλβα
19:26 | 05.09.2026
Αμέσως μετά από αυτή τη φάση, ο Ουρτάδο αποχώρησε με τραυματισμό
19:24 | 05.09.2026
25'

ο Ολυμπιακός έχει τον έλεγχο της μπάλας, αλλά ακόμα δεν έχει καταφέρει να προκαλέσει σοβαρά ρήγματα στην αντίπαλη άμυνα

19:22 | 05.09.2026
22'

Σένρα του Λάμπρου από δεξιά, ο Τζόκα πετάχτηκε στην αντίπαλη πεγάλη περιοχή, αλλά δεν μπόρεσε με προβολή να κάνει επαφή με την μπάλα και να απειλήσει

19:20 | 05.09.2026
19:19 | 05.09.2026
17'
Αναγκαστική αλλαγή για τον Βόλο

Ο Ρετζίς στη θέση του Ουρτάδο

19:18 | 05.09.2026
17'
Νέα καλή στιγμή για τους Πειραιώτες

Σέντρα του Τσικίνιο από δεξιά, ο Ρόκα έτρεξε και έπιασε με τη μια το σουτ -με το δεξί- στο δεύτερο δοκάρι και έστειλε την μπάλα για λίγο άουτ

19:17 | 05.09.2026
16'
καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό

Εκτέλεση κόρνερ για τον Ολυμπιακό, κεφαλιά του Ζότα Σίλβα στο πρώτο δοκάρι, ο Σιαμπάνης έδιωξε με δυσκολία -και το ένα χέρι- σε κόρνερ

19:10 | 05.09.2026
16'

Ο Ουρτάδο του Βόλου αποχωρεί με πρόβλημα τραυματισμού

19:04 | 05.09.2026
8'
Κίτρινη κάρτα στον Τζόκα για μαρκάρισμα στον Ρόκα του Ολυμπιακού
19:01 | 05.09.2026
3'

μετά από εκτέλεση κόρνερ και απομάκρυνση της μπάλας, ο Σάλιακας έπιασε το δυνατό σουτ αλλά η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ

18:57 | 05.09.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
18:57 | 05.09.2026

οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

18:54 | 05.09.2026

Στις περσινές τους αναμετρήσεις , ο Ολυμπιακός έκανε το 3/3 κόντρα στον Βόλο, χωρίς να δεχθεί γκολ. Νίκησε με 2-0 στο Πανθεσσαλικό και με 5-0 και 1-0 στο “Καραϊσκάκης”, για πρωτάθλημα και Κύπελλο

18:51 | 05.09.2026

Θυμίζουμε ότι οι δύο ομάδες θα συναντηθούν ξανά σε τρεις μέρες (08.09.2026, 21:45), αυτή τη φορά στον Πειραιά για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας

18:50 | 05.09.2026

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποθεώθηκε από τους φίλους του Ολυμπιακού

18:50 | 05.09.2026

Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος

Βοηθοί: Ράινχαρντ Μπουξμπάουμ, Θωμάς Βαλιώτης

4ος: Μιχαήλ Ματσούκας

VAR: Βασίλειος Φωτιάς

AVAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης

18:49 | 05.09.2026
SUPERLEAGUE 2026-2027 / ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.(ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
18:48 | 05.09.2026

Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί συνολικά 17 φορές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, με τον Ολυμπιακό να είναι αήττητος. με 14 νίκες και 3 ισοπαλίες

18:47 | 05.09.2026
Με τον κόσμο του στο πλευρό του ο Ολυμπιακός στο Πανθεσσαλικό
18:47 | 05.09.2026

Στον πάγκο του Βόλου: Κοσέλεφ, Τσοκάνης, Φουρτάδο, Ρέτζις, Γκαραβέλας, Λυκουρίνος, Αγιάκουα, Ρεφατλλάρι, Γρόσδης, Χαραλαμπόγλου.

18:46 | 05.09.2026

Στον πάγκο του Ολυμπιακού: Πόποβιτς, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Πέντερσεν, Γκονσάλες, Τικνιζιάν.

18:46 | 05.09.2026

Η ενδεκάδα του Βόλου: Σιαμπάνης, Μύγας, Κάργας, Ες-Σαουμπί, Μεντίλ, Μπαρέ, Κόμπα, Λάμπρου, Γκονζάλες, Τζόκα, Ουρτάδο.

18:46 | 05.09.2026

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε δέκα αλλαγές από το ματς με την ΑΕΛ Novibet κρατώντας μόνο τον Μπρούνο στην αρχική σύνθεση των Πειραιωτών. Όμως είναι κατά 9/11 ίδια με εκείνη που έφυγε με το διπλό από την Τρίπολη

18:46 | 05.09.2026
18:46 | 05.09.2026

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Έσε, Γκαρθία, Τσικίνιο, Ζότα Σίλβα, Ρόκα, Ελ Κααμπί

18:46 | 05.09.2026

Ένα βαθμό έχει ο Βόλος, μετά την εντός έδρας ισοπαλία της περασμένης αγωνιστικής, κόντρα στον Ηρακλή

18:45 | 05.09.2026

Έχοντας την στήριξη του του κόσμου του, ο αντιμετωπίζει τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, με στόχο να κάνει το 3/3 στο ξεκίνημα της φετινής Super League

18:45 | 05.09.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Βόλος – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική της Super League

18:44 | 05.09.2026
Καλό σας απόγευμα
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