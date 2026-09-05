Βόλος – Ολυμπιακός 1-1 τελικό: Πρώτη ερυθρόλευκη γκέλα για τους Πειραιώτες, γεμάτη τραυματισμούς

Έχοντας την στήριξη του του κόσμου του, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, με στόχο να κάνει το 3/3 στο ξεκίνημα της φετινής Super League! Ένα βαθμό έχει η ομάδα της Μαγνησίας, μετά την εντός έδρας ισοπαλία της περασμένης αγωνιστικής, κόντρα στον Ηρακλή.
Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 1-1 στην έδρα του Βόλου, σε ένα ματς που έχασε με σοβαρό τραυματισμό τον λ Κααμπί, αλλά και τους Πιρόλα και Ρόκα
Άλλα δυο λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα
φαλτσαριστό σουτ του Λάμπρου έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού και από θέση αριστερά, η μπάλα έφυγε για λίγο άουτ
Άστοχο σουτ του Τσικίνιο μέσα από τη μεγάλη περιοχή και από πλάγια θέση δεξιά
μετά από εκτέλεση κόρνερ του Τσικίνιο, ο Σιαμπάνης απέκρουσε κεφαλιά του Έσε που είχε πάρει πορεία για γκολ
Σα και Φρόιλερ αντικατέστησαν Ζότα και Γκαρθία
ο Ρέτσος έκανε λάθος γύρισμα προς τον τερματοφύλακά του, δίνοντας στην μπάλα πορεία προς τα δίχτυα, ο Ορτέγκα πρόλαβε να διώξει την μπάλα πριν περάσει τη γραμμή, αυτή κετέληξε σε παίκτη του Βόλου και πάλι, είχαμε το γύρισμα από δεξιά, με τον Κόμπα να πετάξεται προ του Ρέτσου κε με προβολή να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Ολυμπιακού
Χαραλάμπογλου και Λυκουρίνος αντικατέστησαν Μύγα και Μεντίλ
Ο Ρόκα πήγε προς τα αποδυτήρια με δεμένο το αριστερό του χέρι
ο Γρόσδης στη θέση του Μπαρέ
Να αναφέρουμε ότι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε αναγκαστική αλλαγή στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, με τον Πιρόλα να αποχωρεί και τον Κάρμο να περνάει στη θέση του
Ο Σίλβα ζήτησε αλλαγή για τον Ρόκα - Πονάει ο εξτρέμ του Ολυμπιακού
Πονάει στον ώμο ο Ρόκα - Έπεσε άτσαλα στο έδαφος, από μαρκάρισμα που δέχθηκε
Τρομερό μαρκάρισμα του Ρέτσου στον Λάμπρου
ο Βόλος δείχνει να έχει κερδίσει μέτρα στο δεύτερο ημίχρονο
Ο Φουρτάδο στη θέση του Τζόκα
Επιστρέφουν σιγά σιγά οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Ο Ελ Κααμπί βρίσκεται ήδη σε ασθενοφόρο προς το νοσοκομείο του Βόλου
Σχηματίζει με τα δάχτυλά του το 9 του Ελ Κααμπί
Αποχωρεί με φορείο ο Μαροκινός
Σε ριπλέι που υπήρξε, ο Τζήλος έπιασε το κεφάλι του, βλέποντας προς τον Ελ Κααμπί
Όλα δείχνουν πως δεν είναι απλά τα πράγματα με τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί, από τις αντιδράσεις που υπάρχουν
Απαρηγόρητος ο Σιαμπάνης, που έκανε έξοδο με τα χέρια, πηγαίνοντας προς την μπάλα, αλλά βρήκε άτσαλα τον Ελ Κααμπί με το σώμα του
Πέναλτι για τον Ολυμπιακό και τραυματισμός για τον Ελ Κααμπί, στην έξοδο του Σιαμπάνη
Σωτήρια κόντρα του Ες-Σαουμπί στο σουτ που έπιασε ο Ελ κααμπί, μέσα στην αντίπαλη περιοχή και από θέση αριστερά
Απελπιστικά άουτ το σουτ του Ρόκα
Υπήρξαν κάποιες φωνές από τους Πειραιώτες για ένα μαρκάρισμα στον Σάλιακα, στην αντίπαλη μεγάλη περιοχή, αλλά Τζήλος και VAR δεν έδωσα κάτι
Μετά από βαθιά μπαλιά του Ρέτσου, ο Τσικίνιο δεν έκανε καλή τελική πάσα προς Ελ Κααμπί ή Ρόκα και ο Σιαμπάνης μπλόκαρε
ο Ολυμπιακός έχει τον έλεγχο της μπάλας, αλλά ακόμα δεν έχει καταφέρει να προκαλέσει σοβαρά ρήγματα στην αντίπαλη άμυνα
Σένρα του Λάμπρου από δεξιά, ο Τζόκα πετάχτηκε στην αντίπαλη πεγάλη περιοχή, αλλά δεν μπόρεσε με προβολή να κάνει επαφή με την μπάλα και να απειλήσει
Ο Ρετζίς στη θέση του Ουρτάδο
Σέντρα του Τσικίνιο από δεξιά, ο Ρόκα έτρεξε και έπιασε με τη μια το σουτ -με το δεξί- στο δεύτερο δοκάρι και έστειλε την μπάλα για λίγο άουτ
Εκτέλεση κόρνερ για τον Ολυμπιακό, κεφαλιά του Ζότα Σίλβα στο πρώτο δοκάρι, ο Σιαμπάνης έδιωξε με δυσκολία -και το ένα χέρι- σε κόρνερ
Ο Ουρτάδο του Βόλου αποχωρεί με πρόβλημα τραυματισμού
μετά από εκτέλεση κόρνερ και απομάκρυνση της μπάλας, ο Σάλιακας έπιασε το δυνατό σουτ αλλά η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ
οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Στις περσινές τους αναμετρήσεις , ο Ολυμπιακός έκανε το 3/3 κόντρα στον Βόλο, χωρίς να δεχθεί γκολ. Νίκησε με 2-0 στο Πανθεσσαλικό και με 5-0 και 1-0 στο “Καραϊσκάκης”, για πρωτάθλημα και Κύπελλο
Θυμίζουμε ότι οι δύο ομάδες θα συναντηθούν ξανά σε τρεις μέρες (08.09.2026, 21:45), αυτή τη φορά στον Πειραιά για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποθεώθηκε από τους φίλους του Ολυμπιακού
Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος
Βοηθοί: Ράινχαρντ Μπουξμπάουμ, Θωμάς Βαλιώτης
4ος: Μιχαήλ Ματσούκας
VAR: Βασίλειος Φωτιάς
AVAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης
Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί συνολικά 17 φορές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, με τον Ολυμπιακό να είναι αήττητος. με 14 νίκες και 3 ισοπαλίες
Στον πάγκο του Βόλου: Κοσέλεφ, Τσοκάνης, Φουρτάδο, Ρέτζις, Γκαραβέλας, Λυκουρίνος, Αγιάκουα, Ρεφατλλάρι, Γρόσδης, Χαραλαμπόγλου.
Στον πάγκο του Ολυμπιακού: Πόποβιτς, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Πέντερσεν, Γκονσάλες, Τικνιζιάν.
Η ενδεκάδα του Βόλου: Σιαμπάνης, Μύγας, Κάργας, Ες-Σαουμπί, Μεντίλ, Μπαρέ, Κόμπα, Λάμπρου, Γκονζάλες, Τζόκα, Ουρτάδο.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε δέκα αλλαγές από το ματς με την ΑΕΛ Novibet κρατώντας μόνο τον Μπρούνο στην αρχική σύνθεση των Πειραιωτών. Όμως είναι κατά 9/11 ίδια με εκείνη που έφυγε με το διπλό από την Τρίπολη
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Έσε, Γκαρθία, Τσικίνιο, Ζότα Σίλβα, Ρόκα, Ελ Κααμπί
Ένα βαθμό έχει ο Βόλος, μετά την εντός έδρας ισοπαλία της περασμένης αγωνιστικής, κόντρα στον Ηρακλή
Έχοντας την στήριξη του του κόσμου του, ο αντιμετωπίζει τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, με στόχο να κάνει το 3/3 στο ξεκίνημα της φετινής Super League
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Βόλος – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική της Super League