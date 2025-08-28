Βόλος – Ολυμπιακός: «Έφυγαν» πάνω από 8.000 εισιτήρια από τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του την εκτός έδρας αναμέτρηση με το Βόλο, για τη δεύτερη αγωνιστική της νέας σεζόν στη Super League και το Πανθεσσαλικό Στάδιο αναμένεται να θυμίζει… Καραϊσκάκης.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 30 Αυγούστου στις 19:00 και οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν ήδη “εξαφανίσει” πάνω από 8.000 εισιτήρια, για να βρεθούν στην κερκίδα του αγώνα με το Βόλο στη Super League.

Το Πανθεσσαλικό Στάδιο εκτιμάται ότι θα… βαφτεί κόκκινο από τους οπαδούς των Πειραιωτών, οι οποίοι και έχουν εξασφαλίσει περίπου 15.000 εισιτήρια για τον αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.