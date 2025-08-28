Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Βόλος – Ολυμπιακός: «Έφυγαν» πάνω από 8.000 εισιτήρια από τους Πειραιώτες

Ατμόσφαιρα «Καραϊσκάκης» θα φτιάξουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο Πανθεσσαλικό Στάδιο
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του την εκτός έδρας αναμέτρηση με το Βόλο, για τη δεύτερη αγωνιστική της νέας σεζόν στη Super League και το Πανθεσσαλικό Στάδιο αναμένεται να θυμίζει… Καραϊσκάκης.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 30 Αυγούστου στις 19:00 και οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν ήδη “εξαφανίσει” πάνω από 8.000 εισιτήρια, για να βρεθούν στην κερκίδα του αγώνα με το Βόλο στη Super League.

Το Πανθεσσαλικό Στάδιο εκτιμάται ότι θα… βαφτεί κόκκινο από τους οπαδούς των Πειραιωτών, οι οποίοι και έχουν εξασφαλίσει περίπου 15.000 εισιτήρια για τον αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo