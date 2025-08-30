Ο Βόλος θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό για την 2η αγωνιστική της Super League, με τους Πειραιώτες να θέλουν να πάνε στη διακοπή του πρωταθλήματος, δίχως βαθμολογική απώλεια.
Βόλος – Ολυμπιακός live για τη 2η αγωνιστική στη Super League
Η μεγάλη επέμβαση του Τζολάκη
Στην εξέλιξη της φάσης και μετά από αντεπίθεση του Βόλου, ο Χάμουλιτς πάσαρε στον Λάμπρου και εκείνος σούταρε με δύναμη, ψηλά.
Ατομική προσπάθεια του Ζέλσον μαρτίνς, κάθετη στον τσικίνιο, γύρισμα στο σημείο του πέναλτι, ο Πνευμονίδης έκανε το σουτ αλλά ο Σιαμπάνης έδιωξε
Έξυπνο συρτό γύρισμα του Ζέλσον, η μπάλα πέρασε από Ελ Κααμπί, Πνευμονίδη και αμυντικούς του Βόλου
Ο Χάμουλιτς δέχθηκε την πάσα στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού, έκανε το σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή και υπό την πίεση του Ρέτσου, αλλά η μπάλα πήγε άουτ
Μετά από εκτέλεση φάουλ του Χουάνπι, ο Τζόκα έπιασε τρομερό βολέ στην κίνηση έξω από τη μεγάλη περιοχή, αναγκάζοντας τον Τζολάκη σε εντυπωσιακή επέμβαση
Εκτέλεση κόρνερ του Ροντινέι και άστοχη κεφαλιά του Ρέτσου, στο δεύτερο δοκάρι
Ο Ολυμπιακός σε θέση επίθεσης από το ξεκίνημα του αγώνα
Οι δυο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Διαιτητής της αναμέτρησης ο Τσιμεντερίδης, με βοηθούς τους Μπαλάκα, Κορώνα. Τέταρτος ο Γιουματζίδης και VAR Τσακαλίδης, Αντωνίου
Από την άλλη, ο Βόλος ηττήθηκε με 2-0 στην έδρα του Άρη
Ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα του αγχώθηκε πολύ -στο κεκλεισμένων των θυρών «Γ. Καραϊσκάκης»- κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, όμως τελικά κατάφερε να πάρει τη νίκη με 2-0, χάρη στα γκολ των Γιαζίτσι και Ελ Κααμπί στις καθυστερήσεις του αγώνα.
Περισ΄σοτεροι από 10.000 φίλοι του Ολυμπιακού στο Πανθεσσαλικό!
Η ενδεκάδα του Βόλου: Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Μύγας, Μαρτίνεθ, Κόμπα, Λάμπρου, Τζόκα, Χουάνπι, Χάμουλιτς
Στον πάγκο του Ολυμπιακού οι: Πασχαλάκης, Μπότης, Μπιανκόν, Σιπιόνι, Κοστίνια, Στρεφέτσα, Έσε, Μπρούνο, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Καλογερόπουλος
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:
Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Πνευμονίδης, Ελ Κααμπί
Παράλληλα, ο Πνευμονίδης μπαίνει και πάλι στην αρχική ενδεκάδα
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τοποθέτησε στο δεξί άκρο της άμυνας τον Ροντινέι, αφήνοντας εκτός τον Κοστίνια, με τον Ζέλσον Μαρτίνς να παίρνει φανέλα βασικού και να παίζει μπροστά, ενώ στα χαφ επιλέχτηκε ο Νασιμέντο αντί του Έσε.
Ο Ολυμπιακός παρατάσσεται με δύο αλλαγές, σε σχέση με την πρεμιέρα του, κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης.
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Βόλος – Ολυμπιακός, για τη 2η αγωνιστική στη Super League
