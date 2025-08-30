Συμβαίνει τώρα:
Βόλος – Ολυμπιακός live για τη 2η αγωνιστική στη Super League

Για το 2/2 η ομάδα του Μεντιλίμπαρ στο Πανθεσσαλικό, που γεμάτο από φίλους των Πειραιωτών
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Super League
2η αγωνιστική του πρωταθλήματος
0 - 0
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Ο Βόλος θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό για την 2η αγωνιστική της Super League, με τους Πειραιώτες να θέλουν να πάνε στη διακοπή του πρωταθλήματος, δίχως βαθμολογική απώλεια.

19:33 | 30.08.2025

Η μεγάλη επέμβαση του Τζολάκη

19:32 | 30.08.2025
30'

Στην εξέλιξη της φάσης και μετά από αντεπίθεση του Βόλου, ο Χάμουλιτς πάσαρε στον Λάμπρου και εκείνος σούταρε με δύναμη, ψηλά.

19:27 | 30.08.2025
29'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία από τον Ολυμπιακό

Ατομική προσπάθεια του Ζέλσον μαρτίνς, κάθετη στον τσικίνιο, γύρισμα στο σημείο του πέναλτι, ο Πνευμονίδης έκανε το σουτ αλλά ο Σιαμπάνης έδιωξε

19:19 | 30.08.2025
23'

Έξυπνο συρτό γύρισμα του Ζέλσον, η μπάλα πέρασε από Ελ Κααμπί, Πνευμονίδη και αμυντικούς του Βόλου

19:15 | 30.08.2025
14'
Νέα καλή στιγμή για τον Βόλο

Ο Χάμουλιτς δέχθηκε την πάσα στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού, έκανε το σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή και υπό την πίεση του Ρέτσου, αλλά η μπάλα πήγε άουτ

19:09 | 30.08.2025
10'
Μεγάλη επέμβαση του Τζολάκη, μετά από εντυπωσιακό σουτ των γηπεοδύχων

Μετά από εκτέλεση φάουλ του Χουάνπι, ο Τζόκα έπιασε τρομερό βολέ στην κίνηση έξω από τη μεγάλη περιοχή, αναγκάζοντας τον Τζολάκη σε εντυπωσιακή επέμβαση

19:07 | 30.08.2025
7'

Εκτέλεση κόρνερ του Ροντινέι και άστοχη κεφαλιά του Ρέτσου, στο δεύτερο δοκάρι

19:02 | 30.08.2025

Ο Ολυμπιακός σε θέση επίθεσης από το ξεκίνημα του αγώνα

18:58 | 30.08.2025
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
18:53 | 30.08.2025

Οι δυο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

18:53 | 30.08.2025

Διαιτητής της αναμέτρησης ο Τσιμεντερίδης, με βοηθούς τους Μπαλάκα, Κορώνα. Τέταρτος ο Γιουματζίδης και VAR Τσακαλίδης, Αντωνίου

18:53 | 30.08.2025

Από την άλλη, ο Βόλος ηττήθηκε με 2-0 στην έδρα του Άρη

18:52 | 30.08.2025

Ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα του αγχώθηκε πολύ -στο κεκλεισμένων των θυρών «Γ. Καραϊσκάκης»- κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, όμως τελικά κατάφερε να πάρει τη νίκη με 2-0, χάρη στα γκολ των Γιαζίτσι και Ελ Κααμπί στις καθυστερήσεις του αγώνα.

18:49 | 30.08.2025

Περισ΄σοτεροι από 10.000 φίλοι του Ολυμπιακού στο Πανθεσσαλικό!

18:49 | 30.08.2025

Η ενδεκάδα του Βόλου: Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Μύγας, Μαρτίνεθ, Κόμπα, Λάμπρου, Τζόκα, Χουάνπι, Χάμουλιτς

18:49 | 30.08.2025

Στον πάγκο του Ολυμπιακού οι: Πασχαλάκης, Μπότης, Μπιανκόν, Σιπιόνι, Κοστίνια, Στρεφέτσα, Έσε, Μπρούνο, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Καλογερόπουλος

18:48 | 30.08.2025

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Πνευμονίδης, Ελ Κααμπί

18:48 | 30.08.2025

Παράλληλα, ο Πνευμονίδης μπαίνει και πάλι στην αρχική ενδεκάδα

18:48 | 30.08.2025

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τοποθέτησε στο δεξί άκρο της άμυνας τον Ροντινέι, αφήνοντας εκτός τον Κοστίνια, με τον Ζέλσον Μαρτίνς να παίρνει φανέλα βασικού και να παίζει μπροστά, ενώ στα χαφ επιλέχτηκε ο Νασιμέντο αντί του Έσε.

18:47 | 30.08.2025

Ο Ολυμπιακός παρατάσσεται με δύο αλλαγές, σε σχέση με την πρεμιέρα του, κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης.

18:47 | 30.08.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Βόλος – Ολυμπιακός, για τη 2η αγωνιστική στη Super League

18:46 | 30.08.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
