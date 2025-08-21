Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Βόλος – Ολυμπιακός: Πάνω από 2.500 εισιτήρια έχουν δώσει ήδη οι Πειραιώτες

Από το πρώτο 24ωρο άρχισαν να «εξαφανίζουν» τα εισιτήρια οι οπαδοί του Ολυμπιακού
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί στην έδρα του Βόλου, στη δεύτερη αγωνιστική της νέας σεζόν στη Super League και έχει εξασφαλίσει πάνω από 15.000 εισιτήρια για τους οπαδούς του, που αναμένεται να μετατρέψουν σε… Καραϊσκάκης, το Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 30 Αυγούστου στις 19:00, αλλά οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν ήδη αρχίσει να εξαφανίζουν τα εισιτήρια, με πάνω από 2.500 να έχουν “φύγει” για το παιχνίδι με το Βόλο.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού έκαναν δυναμικό ξεκίνημα από το πρώτο 24ωρο της διάθεσης των εισιτηρίων και πλέον αναμένεται να τα εξαντλήσουν μέχρι την ημέρα του αγώνα με τους Θεσσαλούς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo