Βόλος – Παναιτωλικός 1-0: Επιστροφή στις νίκες με Μαρτίνες

Σημαντική εντός έδρας νίκη πανηγύρισε ο Βόλος. Η ομάδα του Χουάν Φεράντο επικράτησε του Παναιτωλικού με 1-0 στο Πανθεσσαλικό για την 15η αγωνιστική της Super League και διατηρήθηκε σε τροχιά πλέι οφ.

Μετά από μία ισοπαλία και μία ήττα στις δύο προηγούμενες αγωνιστικές, ο Βόλος επέστρεψε στις νίκες, λυγίζοντας στην έδρα του τον Παναιτωλικό με γκολ του Μαρτίνες στο 66′.

Το νικητήριο γκολ του Βόλου

Ο αγώνας

Πολύ αργό το τέμπο του αγώνα στα πρώτα 25 λεπτά, με ελάχιστες φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες. Οι δύο ομάδες προσπαθούσαν να κυκλοφορήσουν την μπάλα, αλλά οι άμυνες ανταποκρίνονταν άψοφα στο ξεκίνημα της αναμέτρησης.

Η πρώτη καλή στιγμή στο ματς σημειώθηκε στο 31′ για λογαριασμό του Παναιτωλικού. Ο Ματσάν έκανε το πλασέ από πλεονεκτική θέση στην περιοχή, αλλά ο Σιαμπάνης απομάκρυνε εντυπωσιακά σε κόρνερ, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται από την αρχή της σεζόν.

Νέα μεγάλη ευκαιρία για τους Αγρινιώτες στο 37′, με την κεφαλιά του Αγκίρε από το σημείο του πέναλτι να περνά λίγο άουτ! Η καλύτερη στιγμή των γηπεδούχων στο ματς σημειώθηκε στην εκπνοή του πρώτου μέρους, με τον Χουάνπι να εκτελεί από την καρδιά της μικρής περιοχής και τον Τσάβες να μπλοκάρει.

Ο Βόλος κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο 66′ με το σουτ του Μαρτίνες από τη μικρή περιοχή (1-0), χωρίς να είναι καλύτερος του αντιπάλου του. Μετά το γκολ που δέχτηκαν οι φιλοξενούμενοι έχασαν τεράστια ευκαιρία στο 72′ για το 1-1, με τον Σιαμπάνη να κάνει τεράστια επέμβαση σε καρφωτή κεφαλιά του Σιέλη μετά από κόρνερ.

Το ματς… άνοιξε για ταν καλά στη συνέχεια, με τους παίκτες του Παναιτωλικού να τα δίνουν όλα για την ισοφάριση και τους γηπεδούχους από την άλλη να βρίσκουν αρκετούς χώρους στις αντεπιθέσεις που έβγαζαν. Ετσι στο 82′ ο Ασεχνούν αντί να δώσει στον αμαρκάριστο Λάμπρου για να κάνει το 2-0, επιχείρησε να τελειώσει μόνος του την φάση χωρίς να τα καταφέρει απέναντι στον Τσάβες, ενώ στο 83′ ο Σιαμπάνης είπε και πάλι «όχι» στο απευθείας φάουλ του Ματσάν.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΒΟΛΟΣ: (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Μύγας, Χέρμανσον, Κάργας, Τασιούρας (77′ Τριανταφύλλου), Μαρτίνες, Κόμπα, Χουάνπι (77′ Μπουζούκης), Πίντσι (78′ Ασεχνούν), Λάμπρου (88′ Κύρκος), Μακνί (61′ Χάμουλιτς).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασσίου): Τσάβες, Αγαπάκης (75′ Μίχαλακ), Σιέλης, Γκαρσία (89′ Χότζα), Μανρίκε, Κόγιτς, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν (87′ Μπελεβώνης), Ματσάν (89′ Σμυρλής), Άλεξιτς (75′ Τσούρα), Αγκίρε.