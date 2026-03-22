Βόλος – ΠΑΟΚ live για την 26η αγωνιστική της Super League

Αυλαία στην κανονική διάρκεια της Super League με σημαντικό ματς στο Πανθεσσαλικό
Ο Κωνσταντέλιας
Super League
26η αγωνιστική
0 - 1
Πρώτο ημίχρονο
Ο Κωνσταντέλιας μετά από χαμένη ευκαιρία του ΠΑΟΚ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας το Βόλο για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Super League, θέλοντας τη νίκη για να μπει ως πρωτοπόρος στα πλέι οφ. Για τις θέσεις στα πλέι οφ 5-8 “παλεύουν” οι Θεσσαλοί.

20:11 | 22.03.2026

Ο ΠΑΟΚ έχει μπει δυνατά και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, για να βρει ένα δεύτερο γκολ και να "τελειώσει" το ματς

20:07 | 22.03.2026
48'
Απίθανη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Ο Τάισον έφυγε στον κενό χώρο έχοντας και τον Γερεμέγεφ δίπλα του, αλλά άνοιξε το τελευταίο κοντρόλ του και επέτρεψε στον Σιαμπάνη να βγει και να μπλοκάρει την μπάλα

20:06 | 22.03.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
19:49 | 22.03.2026

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στο ματς και προηγήθηκε με το πανέμορφο γκολ του Γερεμέγεφ, αλλά ο Βόλος ισορρόπησε στη συνέχεια την αναμέτρηση και "απείλησε" με ισοφάριση, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Το 1-0 της ομάδας του Λουτσέσκου ήταν έτσι το σκορ του ημιχρόνου.

19:48 | 22.03.2026
Ημίχρονο στο Πανθεσσαλικό!
19:43 | 22.03.2026

Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο

19:40 | 22.03.2026

Ο ΠΑΟΚ απειλήθηκε δύο φορές μετά από λάθη στην άμυνά του και πλέον δείχνει να δυσκολεύεται να πάρει μέτρα στο γήπεδο, διατηρώντας όμως το προβάδισμα στον αγώνα

19:39 | 22.03.2026
Το γκολ του Γερεμέγεφ!
19:33 | 22.03.2026
36'
Τεράστια ευκαιρία για το Βόλο!

Από νέο λάθος στην άμυνα του ΠΑΟΚ, ο Ουρτάδο βγήκε σε θέση τετ-α-τετ και "τσίμπησε" την μπάλα πάνω από τον Τσιφτσή, αλλά την έστειλε άουτ

19:31 | 22.03.2026
31'

Από εκτέλεση φάουλ από αριστερά, ο Λόβερν έβαλε την προβολή στο δεύτερο δοκάρι, αλλά έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά της εστίας

19:23 | 22.03.2026
28'

Από λάθος του Κεντζιόρα, ο Ουρτάδο έφυγε στον κενό χώρο, αλλά δεν πρόλαβε να εκτελέσει προ του Τσιφτσή

19:22 | 22.03.2026
23'
Ευκαιρία για το Βόλο!

Καρφωτή κεφαλιά του Κάργα από την "καρδιά" της άμυνας του ΠΑΟΚ, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ

19:15 | 22.03.2026
20'
Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Από σέντρα του Γερεμέγεφ, ο Χατσίδης πήρε δυνατή κεφαλιά, αλλά ο Σαμπάνης απέκρουσε

19:14 | 22.03.2026
14'

Υπέροχη κίνηση και πλασέ από τον Γιερεμέγιεφ μέσα στην περιοχή, για το 1-0 του ΠΑΟΚ στο Βόλο

19:10 | 22.03.2026
Γκολ για τον ΠΑΟΚ!
19:03 | 22.03.2026

Πρώτο 10λεπτο χωρίς ευκαιρία στο Πανθεσσαλικό, με τον ΠΑΟΚ να έχει κλείσει το Βόλο στα καρέ του

19:01 | 22.03.2026
Σέντρα στο Βόλο!
18:55 | 22.03.2026

Όλα έτοιμα για να αρχίσει το παιχνίδι

18:54 | 22.03.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Πολυχρόνης, με τον Πουλικήδη στο VAR

18:53 | 22.03.2026
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:

 

Βόλος: Μορέιρα, Βαϊνόπουλος, Τασιούρας, Τριανταφύλλου, Κύρκος, Λεγκίσι, Λυκουρίνος, Μακνί, Γραμματικάκης

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Μοναστηρλής, Σάστρε, Μπάμπα, Βολιάκο, Θυμιάνης, Καμαρά, Μπιάνκο, Μπαλντέ, Ντεσπόντοβ, Πέλκας, Μύθου

18:52 | 22.03.2026
Η ενδεκάδα του Βόλου

Σιαμπάνης, Μύγας, Κάργας, Χέρμανσον, Αμπάντα, Γκονζάλες, Μαρτίνες, Τσοκάνης, Γρόσδης, Λάμπρου, Ουρτάδο

18:51 | 22.03.2026
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Τσιφτσής, Σάντσες, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Τέιλορ, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Χατσίδης, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ

18:50 | 22.03.2026

Ο ΠΑΟΚ θέλει τη νίκη για να μπει ως πρωτοπόρος στα πλέι οφ της Super League, ενώ ο Βόλος είναι 9ος στη βαθμολογία και "παλεύει" για να βρεθεί στα πλέι οφ των θέσεων 5-8.

18:50 | 22.03.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Βόλος - ΠΑΟΚ για την 26η και τελευταία αγωνιστική της Super League

18:50 | 22.03.2026
