Βόλος – ΠΑΟΚ 2-1 τελικό: «Πάγωσαν» τους Θεσσαλονικείς στο φινάλε οι Βολιώτες

Έχασε το ματς στις καθυστερήσεις και έπεσε από την κορυφή ο ΠΑΟΚ
Οι παίκτες του Βόλου
Οι παίκτες του Βόλου πανηγυρίζουν την ισοφάριση (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Βόλος πάλεψε μέχρι τέλους για τη “χρυσή” νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ και κατάφερε να την πάρει με ανατροπή 2-1, ρίχνοντας στο καναβάτσο τους Θεσσαλονικείς, που “έπεσαν” από την πρώτη θέση της βαθμολογίας, πριν τα πλέι οφ για τον τίτλο

21:01 | 22.03.2026
21:00 | 22.03.2026

Ο Βόλος νίκησε με 2-1 τον ΠΑΟΚ με γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα και έριξε τους Θεσσαλονικείς από την κορυφή, με τον ίδιο να εξασφαλίζει μία θέση στα πλέι οφ για τις θέσεις 5-8

21:00 | 22.03.2026
Τέλος στο ματς!
20:56 | 22.03.2026
90+5'

Ο Ουρτάδο έκλεψε την μπάλα και από τον τελευταίο παίκτη του ΠΑΟΚ, πέρασε και τον Τσιφτσή και έκανε το 2-1 για τον Βόλο

20:53 | 22.03.2026
Γκολ ο Βόλος!
20:53 | 22.03.2026
90+1'

Ο Καμαρά δεν κατάφερε να εκτελέσει από το ύψος του πέναλτι

20:52 | 22.03.2026

8 λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς

20:46 | 22.03.2026
89'
Χαμένη ευκαιρία για το Βόλο!

Ο Γκονζάλες δοκίμασε ένα δύσκολο σουτ με τη μία από κοντά και έστειλε την μπάλα άουτ

20:40 | 22.03.2026
82'
Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Φάση διαρκείας στα καρέ του Βόλου, ολοκληρώθηκε με σουτ του Τάισον στα χέρια του Σιαμπάνη

20:39 | 22.03.2026
77'

Αδύναμο σουτ του Κωνσταντέλια, στα χέρια του Σιαμπάνη η μπάλα

20:32 | 22.03.2026

Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο, αλλά δυσκολεύεται να βρει φάσεις για ένα δεύτερο γκολ στο Βόλο

20:32 | 22.03.2026
70'

Μαγική ενέργεια του Κωνσταντέλια και γύρισμα από δεξιά, αλλά το σουτ του Ζαφείρη κόντραρε σε αμυντικό

20:24 | 22.03.2026
64'

Μετά από γύρισμα από αριστερά και κακό υπολογισμό του Τσιφτσή, η μπάλα έφθασε στον Μαρτίνεζ στο δεύτερο δοκάρι και αυτός πλάσαρε σε κενή εστία για το 1-1 στο ματς

20:21 | 22.03.2026
Γκολ ο Βόλος!
20:12 | 22.03.2026
58'
Χαμένη ευκαιρία για το Βόλο!

Ο Λάμπρου έκανε ωραία ενέργεια στην περιοχή και πλάσαρε τον Τσιφτσή, αλλά ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ απέκρουσε

20:11 | 22.03.2026

Ο ΠΑΟΚ έχει μπει δυνατά και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, για να βρει ένα δεύτερο γκολ και να "τελειώσει" το ματς

20:07 | 22.03.2026
48'
Απίθανη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Ο Τάισον έφυγε στον κενό χώρο έχοντας και τον Γερεμέγεφ δίπλα του, αλλά άνοιξε το τελευταίο κοντρόλ του και επέτρεψε στον Σιαμπάνη να βγει και να μπλοκάρει την μπάλα

20:06 | 22.03.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
19:49 | 22.03.2026

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στο ματς και προηγήθηκε με το πανέμορφο γκολ του Γερεμέγεφ, αλλά ο Βόλος ισορρόπησε στη συνέχεια την αναμέτρηση και "απείλησε" με ισοφάριση, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Το 1-0 της ομάδας του Λουτσέσκου ήταν έτσι το σκορ του ημιχρόνου.

19:48 | 22.03.2026
Ημίχρονο στο Πανθεσσαλικό!
19:43 | 22.03.2026

Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο

19:40 | 22.03.2026

Ο ΠΑΟΚ απειλήθηκε δύο φορές μετά από λάθη στην άμυνά του και πλέον δείχνει να δυσκολεύεται να πάρει μέτρα στο γήπεδο, διατηρώντας όμως το προβάδισμα στον αγώνα

19:39 | 22.03.2026
Το γκολ του Γερεμέγεφ!
19:33 | 22.03.2026
36'
Τεράστια ευκαιρία για το Βόλο!

Από νέο λάθος στην άμυνα του ΠΑΟΚ, ο Ουρτάδο βγήκε σε θέση τετ-α-τετ και "τσίμπησε" την μπάλα πάνω από τον Τσιφτσή, αλλά την έστειλε άουτ

19:31 | 22.03.2026
31'

Από εκτέλεση φάουλ από αριστερά, ο Λόβερν έβαλε την προβολή στο δεύτερο δοκάρι, αλλά έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά της εστίας

19:23 | 22.03.2026
28'

Από λάθος του Κεντζιόρα, ο Ουρτάδο έφυγε στον κενό χώρο, αλλά δεν πρόλαβε να εκτελέσει προ του Τσιφτσή

19:22 | 22.03.2026
23'
Ευκαιρία για το Βόλο!

Καρφωτή κεφαλιά του Κάργα από την "καρδιά" της άμυνας του ΠΑΟΚ, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ

19:15 | 22.03.2026
20'
Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Από σέντρα του Γερεμέγεφ, ο Χατσίδης πήρε δυνατή κεφαλιά, αλλά ο Σαμπάνης απέκρουσε

19:14 | 22.03.2026
14'

Υπέροχη κίνηση και πλασέ από τον Γιερεμέγιεφ μέσα στην περιοχή, για το 1-0 του ΠΑΟΚ στο Βόλο

19:10 | 22.03.2026
Γκολ για τον ΠΑΟΚ!
19:03 | 22.03.2026

Πρώτο 10λεπτο χωρίς ευκαιρία στο Πανθεσσαλικό, με τον ΠΑΟΚ να έχει κλείσει το Βόλο στα καρέ του

19:01 | 22.03.2026
Σέντρα στο Βόλο!
18:55 | 22.03.2026

Όλα έτοιμα για να αρχίσει το παιχνίδι

18:54 | 22.03.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Πολυχρόνης, με τον Πουλικήδη στο VAR

18:53 | 22.03.2026
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:

 

Βόλος: Μορέιρα, Βαϊνόπουλος, Τασιούρας, Τριανταφύλλου, Κύρκος, Λεγκίσι, Λυκουρίνος, Μακνί, Γραμματικάκης

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Μοναστηρλής, Σάστρε, Μπάμπα, Βολιάκο, Θυμιάνης, Καμαρά, Μπιάνκο, Μπαλντέ, Ντεσπόντοβ, Πέλκας, Μύθου

18:52 | 22.03.2026
Η ενδεκάδα του Βόλου

Σιαμπάνης, Μύγας, Κάργας, Χέρμανσον, Αμπάντα, Γκονζάλες, Μαρτίνες, Τσοκάνης, Γρόσδης, Λάμπρου, Ουρτάδο

18:51 | 22.03.2026
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Τσιφτσής, Σάντσες, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Τέιλορ, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Χατσίδης, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ

18:50 | 22.03.2026

Ο ΠΑΟΚ θέλει τη νίκη για να μπει ως πρωτοπόρος στα πλέι οφ της Super League, ενώ ο Βόλος είναι 9ος στη βαθμολογία και "παλεύει" για να βρεθεί στα πλέι οφ των θέσεων 5-8.

18:50 | 22.03.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Βόλος - ΠΑΟΚ για την 26η και τελευταία αγωνιστική της Super League

18:50 | 22.03.2026
