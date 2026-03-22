Ο Βόλος πάλεψε μέχρι τέλους για τη “χρυσή” νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ και κατάφερε να την πάρει με ανατροπή 2-1, ρίχνοντας στο καναβάτσο τους Θεσσαλονικείς, που “έπεσαν” από την πρώτη θέση της βαθμολογίας, πριν τα πλέι οφ για τον τίτλο
Βόλος – ΠΑΟΚ 2-1 τελικό: «Πάγωσαν» τους Θεσσαλονικείς στο φινάλε οι Βολιώτες
Ο Βόλος νίκησε με 2-1 τον ΠΑΟΚ με γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα και έριξε τους Θεσσαλονικείς από την κορυφή, με τον ίδιο να εξασφαλίζει μία θέση στα πλέι οφ για τις θέσεις 5-8
Ο Ουρτάδο έκλεψε την μπάλα και από τον τελευταίο παίκτη του ΠΑΟΚ, πέρασε και τον Τσιφτσή και έκανε το 2-1 για τον Βόλο
Ο Καμαρά δεν κατάφερε να εκτελέσει από το ύψος του πέναλτι
8 λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς
Ο Γκονζάλες δοκίμασε ένα δύσκολο σουτ με τη μία από κοντά και έστειλε την μπάλα άουτ
Φάση διαρκείας στα καρέ του Βόλου, ολοκληρώθηκε με σουτ του Τάισον στα χέρια του Σιαμπάνη
Αδύναμο σουτ του Κωνσταντέλια, στα χέρια του Σιαμπάνη η μπάλα
Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο, αλλά δυσκολεύεται να βρει φάσεις για ένα δεύτερο γκολ στο Βόλο
Μαγική ενέργεια του Κωνσταντέλια και γύρισμα από δεξιά, αλλά το σουτ του Ζαφείρη κόντραρε σε αμυντικό
Μετά από γύρισμα από αριστερά και κακό υπολογισμό του Τσιφτσή, η μπάλα έφθασε στον Μαρτίνεζ στο δεύτερο δοκάρι και αυτός πλάσαρε σε κενή εστία για το 1-1 στο ματς
Ο Λάμπρου έκανε ωραία ενέργεια στην περιοχή και πλάσαρε τον Τσιφτσή, αλλά ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ απέκρουσε
Ο ΠΑΟΚ έχει μπει δυνατά και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, για να βρει ένα δεύτερο γκολ και να "τελειώσει" το ματς
Ο Τάισον έφυγε στον κενό χώρο έχοντας και τον Γερεμέγεφ δίπλα του, αλλά άνοιξε το τελευταίο κοντρόλ του και επέτρεψε στον Σιαμπάνη να βγει και να μπλοκάρει την μπάλα
Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στο ματς και προηγήθηκε με το πανέμορφο γκολ του Γερεμέγεφ, αλλά ο Βόλος ισορρόπησε στη συνέχεια την αναμέτρηση και "απείλησε" με ισοφάριση, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Το 1-0 της ομάδας του Λουτσέσκου ήταν έτσι το σκορ του ημιχρόνου.
Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο
Ο ΠΑΟΚ απειλήθηκε δύο φορές μετά από λάθη στην άμυνά του και πλέον δείχνει να δυσκολεύεται να πάρει μέτρα στο γήπεδο, διατηρώντας όμως το προβάδισμα στον αγώνα
Από νέο λάθος στην άμυνα του ΠΑΟΚ, ο Ουρτάδο βγήκε σε θέση τετ-α-τετ και "τσίμπησε" την μπάλα πάνω από τον Τσιφτσή, αλλά την έστειλε άουτ
Από εκτέλεση φάουλ από αριστερά, ο Λόβερν έβαλε την προβολή στο δεύτερο δοκάρι, αλλά έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά της εστίας
Από λάθος του Κεντζιόρα, ο Ουρτάδο έφυγε στον κενό χώρο, αλλά δεν πρόλαβε να εκτελέσει προ του Τσιφτσή
Καρφωτή κεφαλιά του Κάργα από την "καρδιά" της άμυνας του ΠΑΟΚ, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ
Από σέντρα του Γερεμέγεφ, ο Χατσίδης πήρε δυνατή κεφαλιά, αλλά ο Σαμπάνης απέκρουσε
Υπέροχη κίνηση και πλασέ από τον Γιερεμέγιεφ μέσα στην περιοχή, για το 1-0 του ΠΑΟΚ στο Βόλο
Πρώτο 10λεπτο χωρίς ευκαιρία στο Πανθεσσαλικό, με τον ΠΑΟΚ να έχει κλείσει το Βόλο στα καρέ του
Όλα έτοιμα για να αρχίσει το παιχνίδι
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Πολυχρόνης, με τον Πουλικήδη στο VAR
Βόλος: Μορέιρα, Βαϊνόπουλος, Τασιούρας, Τριανταφύλλου, Κύρκος, Λεγκίσι, Λυκουρίνος, Μακνί, Γραμματικάκης
ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Μοναστηρλής, Σάστρε, Μπάμπα, Βολιάκο, Θυμιάνης, Καμαρά, Μπιάνκο, Μπαλντέ, Ντεσπόντοβ, Πέλκας, Μύθου
Σιαμπάνης, Μύγας, Κάργας, Χέρμανσον, Αμπάντα, Γκονζάλες, Μαρτίνες, Τσοκάνης, Γρόσδης, Λάμπρου, Ουρτάδο
Τσιφτσής, Σάντσες, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Τέιλορ, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Χατσίδης, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ
Ο ΠΑΟΚ θέλει τη νίκη για να μπει ως πρωτοπόρος στα πλέι οφ της Super League, ενώ ο Βόλος είναι 9ος στη βαθμολογία και "παλεύει" για να βρεθεί στα πλέι οφ των θέσεων 5-8.
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Βόλος - ΠΑΟΚ για την 26η και τελευταία αγωνιστική της Super League
