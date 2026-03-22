Βόλος – ΠΑΟΚ: Η κορυφή για τον «δικέφαλο του Βορρά» περνάει από το Πανθεσσαλικό

Φινάλε της φετινής κανονικής διάρκειας της Super League και ο ΠΑΟΚ ψάχνει τη νίκη στην έδρα του Βόλου (19:00, CosmoteSport 3, Newsit.gr), που θα τον κρατήσει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Ο ΠΑΟΚ “συγκατοικεί” στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League με Ολυμπιακό και ΑΕΚ (έχουν από 57 βαθμούς), αλλά είναι ο μοναδικός πρωτοπόρος που παίζει μακριά από την έδρα του.

Απ’ την άλλη, ο Βόλος βρίσκεται στην 9η θέση και θα προσπαθήσει να κάνει την υπέρβαση μέσα στο Πανθεσσαλικό, για να μπει στο γκρουπ των πλέι οφ (5-8), καθώς βρίσκεται μόλις στο -1 από Ατρόμητο και ΟΦΗ, αλλά και -2 από τον Άρη. Οι Θεσσαλοί δεν διανύουν καλή περίοδο, αφού δεν έχουν πάρει το “τρίποντο” εδώ και 11 ματς (οκτώ ήττες και τρεις ισοπαλίες).

Στα αγωνιστικά νέα των δυο ομάδων, οι Γιακουμάκης, Κένι και Ζίβκοβιτς δεν βρίσκονται στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου, ενώ ο Ιβανούσετς έχει συμπληρώσει κάρτες. Πρόβλημα της τελευταία στιγμής είναι ο Μιχαηλίδης, ενώ ο Μεϊτέ αναμένεται να προστατευτεί και να μην ξεκινήσει βασικός.

Απ’ την άλλη, ο Κώστας Μπράτσος δεν υπολογίζει στους τιμωρημένους Μαξιμιλιάνο Κόμπα, Γιάννη Μπουζούκη και Χουάνπι, όπως επίσης τους τραυματίες Κάρλες Σόρια, Νούριο Φορτούνα και Τζόκα.

Οι πιθανές ενδεκάδες

ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Τσιφτής, Τέιλορ, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Σάντσες, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Χατσίδης, Γερεμέγιεφ

Βόλος (Κ. Μπράτσος): Σιαμπάνης, Τασιούρας, Κάργας, Χέρμανσον, Μύγας, Αμπάντα, Λάμπρου, Τσοκάνης, Γρόσδης, Μακνί, Ουρτάδο

Διαιτητής: Πολυχρόνης

Βοηθοί: Μάτσας, Βαλιώτης

4ος: Δρακίδης

VAR: Πουλικήδης

AVAR: Γιουματζίδης