Βόλος: Πρόστιμο 150.000 ευρώ στους παίκτες των Θεσσαλών για την ήττα από τον Ατρόμητο

Δεν έχει ξεκινήσει καλά το 2026 για την ομάδα του Βόλου
Ο Αχιλλεας Μπέος
Ο Αχιλλέας Μπέος στο Πανθεσσαλικό στάδιο/ EUROKINISSI

Ο Βόλος γνώρισε νέα ήττα στη Super League με 3-0 από τον Ατρόμητο εντός έδρας, με τον Αχιλλέα Μπέο να επιβάλει βαρύ πρόστιμο στους παίκτες του Χουάν Φεράντο.

Μετά τις ήττες από Κηφισιά και Λεβαδειακό ο Βόλος ηττήθηκε και από τον Ατρόμητο και αυτό ανάγκασε τη διοίκηση της ομάδα να επιβάλει πρόστιμο 150.000 ευρώ στους ποδοσφαιριστές της ομάδας στην προσπάθεια να αντιστραφεί το κλίμα.

Η ομάδα του Φεράντο έχει χάσει την επαφή της με την 4η θέση και το Λεβαδειακό και πλέον δύσκολα θα καταφέρει να διεκδικήσει κάτι παραπάνω από τη θέση στα play off 5-8.

