Αργεντίνικα Μέσα βάζουν “φωτιά” κάνοντας λόγο για πρόταση της ΑΕΚ στο Νάτσο Σκόκο.

Ένα δημοσίευμα του αργεντίνικου “ContrasenaFutbol”, με το ρεπορτάζ να αποδίδεται στον δημοσιογράφο, Ερνάν Καμπρέρα, αποκαλύπτει πως υπάρχει προσφορά της ΑΕΚ στον Νάτσο Σκόκο, ώστε να επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό της Ένωσης.

“Τις τελευταίες ώρες ήρθε μία προσφορά από την ΑΕΚ για τον Νάτσο Σκόκο. Η πρόταση είναι για τους επόμενους έξι μήνες, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι δεν είναι γνωστό πότε επιστρέφει το ποδόσφαιρο στην Αργεντινή. Απ’ όσα μου είπαν ο παίκτης δεν θέλει πραγματικά να φύγει”, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανάρτηση του δημοσιογράφου.

Η ΑΕΚ δεν έχει επιβεβαιώσει τίποτα από αυτά, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, καθώς αφενός οι μετεγγραφικές προτεραιότητες της ομάδας είναι άλλες, αφετέρου ο κορονοϊός έχει “παγώσει” εν πολλοίς της δραστηριότητα και σε αυτόν τον τομέα, ενώ τέλος φαντάζει δύσκολο να έχει γίνει πρόταση μόλις για ένα εξάμηνο στον παίκτη.

Σίγουρα πάντως ο Νάτσο Σκόκο θέλει να αποχωρήσει από τη Ρίβερ Πλέιτ το καλοκαίρι, όταν και το συμβόλαιό του λήγει, ενώ σαν πιθανώς προορισμός του έχει “παίξει” πολύ και η Νιούελς.

#ContraseñaFútbol BOMBA @cabrerahercap “En las últimas horas llegó una oferta del AEK de Grecia por Scocco para jugar los próximos 6 meses, teniendo en cuenta que no se sabe cuando regresa el fútbol en Argentina. Por lo que me dijeron, el jugador no tiene muchas ganas de irse”