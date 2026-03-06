Αθλητικά

«Βόμβα» από την Ιταλία: Δεδομένη η συμμετοχή ομάδων από τη Ρώμη και το Μιλάνο στο NBA Europe

Αποκαλύψεις από τον πρόεδρο της ιταλικής ομοσπονδίας για το NBA Europe
Διχτάκι μπασκέτας σε αγώνα του NBA με το λογότυπο του πρωταθλήματος / Reuters / Kirby Lee-Imagn Images

Το NBA Europe συνεχίζει τις επαφές του για το νέο πρωτάθλημα Ευρώπης και από την Ιταλία επιβεβαιώθηκε η επικείμενη συμμετοχή δύο ομάδων, από τη Ρώμη και το Μιλάνο, στη νέα λίγκα.

Ο πρόεδρος της ιταλικής ομοσπονδίας, Τζίανι Πετρούτσι, αποκάλυψε ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ του NBA και της FIBA για τη δημιουργία του NBA Europe από την επόμενη σεζόν και τόνισε ότι μία ομάδα από τη Ρώμη και μία από το Μιλάνο θα συμμετάσχουν στη νέα διοργάνωση.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι η ανακοίνωση της νέας διοργάνωσης αναμένεται μέχρι τα τέλη Μαρτίου και στη συνέχεια θα γίνουν γνωστές και οι ομάδες που συνδράμουν σε αυτό το νέο και φιλόδοξο εγχείρημα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Το NBA και η FIBA είχε γίνει εξ αρχής γνωστό ότι εστιάζουν σε μεγάλες πόλεις της Ευρώπης και ποδοσφαιρικούς “γίγαντες” για τη δημιουργία ομάδων μπάσκετ, με τη Ρόμα και τη Μίλαν να είναι δύο από τις ομάδες που έχουν κληθεί σε συζητήσεις από την πλευρά των διοργανωτών.

