«Βόμβα» και επίσημα στο NBA: Ανακοίνωσαν Χάρντεν οι Μπρούκλιν Νετς (pics)

Η πολυσυζητημένη ανταλλαγή “βόμβα” στο NBA είναι πλέον επίσημη, με τους Μπρούκλιν Νετς να βάζουν δίπλα στον Καϊρί Ίρβινγκ και τον Κέβιν Ντουράντ, τον Τζέιμς Χάρντεν.

Ο πρώην MVP και ηγέτης των Ρόκετς “πίεσε” για να φύγει από το Χιούστον και τα κατάφερε, με την ομάδα του Στιβ Νας να δίνει… γη και ύδωρ για την απόκτησή του. Πιο συγκεκριμένα, οι Νετς παραχώρησαν τους Κάρις ΛεΒέρτ, Ντάντε Έξουμ, Ρόντιονς Κούρουκς, τέσσερα πικ πρώτου γύρου στις “ρουκέτες” και τους Τζάρετ Άλεν και Τόρεαν Πρινς στους Κλίβελαντ Καβαλίερς, ως ανταλλάγματα για τον Χάρντεν.

Ο ανταγωνισμός για τον Γιάννη Αντατοκούνμπο στην Ανατολική Περιφέρεια του NBA “εκτοξεύθηκε” έτσι για τα καλά, με τους Μπρούκλιν Νετς να ανακοινώνουν την απόκτηση του “Μούσια” και τη δημιουργία του δικού του Big3.

OFFICIAL: The Brooklyn Nets have acquired six-time All-NBA first teamer and eight-time NBA All-Star James Harden.https://t.co/tkh5dCKi5F