Η Λέιλα Φερνάντες συνεχίζει να ζει το όνειρο της στο US Open και κατάφερε να πανηγυρίσει μία τεράστια πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η 19χρονη Καναδή, No 73 στον κόσμο, επικράτησε με 2-1 (6-3, 3-6, 7-6) σετ της Ελίνα Σβιτολίνα, No 5 στον κόσμο, στον πρώτο προημιτελικό του US Open και την έστειλε… σπίτι της, ολοκληρώνοντας ακόμα μία μεγάλη έκπληξη στο γυναικείο ταμπλό.

SHE’S DONE IT @leylahfernandez upsets No. 5 seed Elina Svitolina to reach the #USOpen semifinals! pic.twitter.com/2TZTLlftsT — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2021

Μετά τις Ναόμι Οσάκα, Αντζελίκ Κέρμπερ, η Φερνάντες απέκλεισε ακόμα ένα μεγάλο όνομα του παγκοσμίου τένις κι ονειρεύεται να φτάσει μέχρι τον τελικό του US Open.

The Fernandez Fairytale CONTINUES 📖



19-year-old 🇨🇦 @leylahfernandez is a #USOpen SEMIFINALIST after beating No.5 seed Svitolina 6-3, 3-6, 7-6(5)! pic.twitter.com/olNuCqqCiG — wta (@WTA) September 7, 2021

Η Φερνάντες, η οποία αποτελεί το νέο μεγάλο αστέρι του παγκοσμίου τένις, θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τον νικητή του ζευγαριού Κρεϊτσίκοβα – Σαμπαλένκα.