Βοσνία – Κύπρος 91-64: Εύκολο έργο για τους Βόσνιους στην πρεμιέρα τους στο Eurobasket 2025

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε η Βοσνία-Ερζεγοβίνη την αναμέτρηση με την «οικοδέσποινα» του 3ου ομίλου του Eurobasket 2025, Κύπρο, στη Λεμεσό. Το σύνολο του Αζίζ Μπεκίρ συνέτριψε με 91-64 την επόμενη αντίπαλο της Εθνικής Ελλάδας στη διοργάνωση (30/8) και μπήκε το… δεξί στον όμιλο.

«Κλειδιά» της επιτυχίας για τη Βοσνία, που δεν αισθάνθηκε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης την… ανάσα της Κύπρου, η άμυνα του πρώτου ημιχρόνου (περιόρισε στους 26 πόντους τους αντίπαλους), η υπεροχή στα ριμπάουντ (48 έναντι 36) και η ευστοχία από μέση και μακρινή απόσταση.

Κορυφαίος των νικητών ο Γιουσούφ Νούρκιτς των Γιούτα Τζαζ με 18 πόντους, ενώ από την Κύπρο ξεχώρισε ο Κωνσταντίνος Σιμιτζής με 22.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-13, 47-26, 58-49, 91-64.

ΒΟΣΝΙΑ (Μπεκίρ): Νούρκιτς 18 (4/7 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/5 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Ρόμπερσον 8 (1/2 δίποντα, 2/9 τρίποντα), Αλιμπέγκοβιτς 10 (2/4 δίποντα, 2/8 τρίποντα), Αρσλάναγκιτς, Άτιτς 8 (2/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Γκέγκιτς 10 (2 τρίποντα, 6 ασίστ), Πενάβα 7, Λάζιτς 7 (1), Χρέλια 4, Βράμπατς 10 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Καμένιας 9 (8 ριμπάουντ)

ΚΥΠΡΟΣ (Λειβαδιώτης): Λοϊζίδης, Σιμιτζής 22 (3/6 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 6 ασίστ), Πασσιαλής 4, Μιχαήλ 5 (1), Ηλιάδης 5 (1), Χριστοδούλου, Γιουνγκ, Γιανναράς, Κυμής, Τίγκας 12 (2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα), Γουίλις 9 (1 τρίποντο, 10 ριμπάουντ), Στυλιανού 7 (1/7 τρίποντα)

Τα ομαδικά στατιστικά της Βοσνίας: 22/35 δίποντα, 13/41 τρίποντα, 8/12 βολές, 48 ριμπάουντ (29 αμυντικά – 19 ειθετικά), 22 ασίστ, 8 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 14 λάθη, 13 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά της Κύπρου: 15/39 δίποντα, 11/32 τρίποντα, 1/2 βολές, 36 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 12 επιθετικά), 12 ασίστ, 8 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 15 λάθη, 21 φάουλ.