Βοσνία: Νέα φιλική νίκη για την αντίπαλο της Εθνικής Ελλάδας στο Eurobasket 2025

Νίκησε με 73-60 το Βέλγιο
ΦΩΤΟ EPA
ΦΩΤΟ EPA/Jarek Praszkiewicz

Η Βοσνία Ερζεγοβίνη ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο το τουρνουά προετοιμασίας που διεξήχθη στην Οστάνδη, κάνοντας το 2/2 στα ματς που έδωσε και δείχνοντας έτοιμη, ενόψει της έναρξης του Eurobasket 2025.

Έχοντας επικρατήσει στο πρώτο της ματς στο τουρνουά της Μ. Βρετανίας με 103-73, η Βοσνία νίκησε την Κυριακή (17.08.2025) τους οικοδεσπότες Βέλγους (73-60), κατακτώντας έτσι και το τουρνουά προετοιμασίας.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Αλιμπέγκοβιτς, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 21 πόντους, ενώ 15 πρόσθεσε ο Νούρκιτς.

Η αποστολή της Βοσνίας επιστρέφει αύριο στο Σαράγεβο, όπου θα συνεχίσει την προετοιμασία της ενόψει του Eurobasket 2025. Θυμίζουμε ότι βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με την Εθνική Ελλάδας και τις Κύπρο (οικοδέσποινα του ομίλου), Ισπανία, Ιταλία και Γεωργία.

Τα δεκάλεπτα: 17-17, 32-44, 47-57, 60-73

