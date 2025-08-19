Βούτσεβιτς για Φουρνιέ: «Ο Ολυμπιακός και οι οπαδοί του του έκαναν πολύ καλό»

Ο Νίκολα Βούτσεβιτς μίλησε σε γαλλικό Μέσο για την καριέρα του και δεν έχασε την ευκαιρία να αναφερθεί και στον φίλο του και επί χρόνια συμπαίκτη του στους Ορλάντο Μάτζικ, Εβάν Φουρνιέ.

Μπορεί συχνά να του κάνει πλάκα στα social media, όμως μιλώντας στο γαλλικό basketusa, ο Νίκολα Βούτσεβιτς δεν έκρυψε τη χαρά του για την παρουσία του Εβάν Φουρνιέ στον Ολυμπιακό. «Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτόν. Είχε δύο δύσκολα χρόνια στη Νέα Υόρκη και μετά στο Ντιτρόιτ. Ήταν προφανές ότι δεν ήταν χαρούμενος, δεν είχε αυτή τη σπίθα για το παιχνίδι που έχει συνήθως. Ο Ολυμπιακός, με τους φιλάθλους του, την ενέργειά του, του έκαναν πολύ καλό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Mαυροβούνιος σέντερ.

Όσον αφορά το δικό του μέλλον, ο Βούτσεβιτς ανέφερε τα εξής: «Ίσως αλλάξει το μυαλό μου αλλά για τώρα, νομίζω ότι το EuroBasket 2025 θα είναι όντως το τελευταίο μου. Το επόμενο Eurobasket είναι μόλις σε δύο χρόνια. Θα είμαι 36, 37 ετών. Θα ήθελα να εστιάσω στην καριέρα μου στο NBA. Έχω να σκεφτώ το σώμα μου και την αποθεραπεία σε αυτή την ηλικία, προτού αρχίσει μία νέα σεζόν».