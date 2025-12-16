Βραβείο The Best: Ο Ουσμάν Ντεμπελέ φαβορί και στο gala της FIFA

Το απόγευμα της Τρίτης (16.12.2025, 19:00) θα πραγματοποιηθεί στην Ντόχα το gala για την δέκατη απονομή των βραβείων The Best από την FIFA, την παραμονή του τελικού του FIFA Intercontinental Cup Qatar 2025, μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Φλαμένγκο.

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ της Παρί Σεν Ζερμέν είναι το μεγάλο φαβορί για να πάρει το βραβείο του καλύτερου παίκτη της FIFA, έχοντας κατακτήσει πριν λίγους μήνες και τη Χρυσή Μπάλα, ενώ στις γυναίκες η Αϊτάνα Μπονματί αναμένεται να πάρει το βραβείο για τρίτη σερί χρονιά (είχε σηκώσει και αυτή τη φετινή Χρυσή Μπάλα).

Η Αϊτάνα, η οποία υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση πριν από δύο εβδομάδες στον αριστερό αστράγαλό της και θα απουσιάσει από το gala, έχει ήδη κερδίσει το βραβείο FIFA The Best το 2023 και το 2024

Ο Λουίς Ενρίκε, αρχιτέκτονας του “τρεμπλ” της Παρί Σεν Ζερμέν, είναι το φαβορί για να επιλεγεί ως Καλύτερος Προπονητής. Η Ολλανδέζα Σαρίνα Βίγκμαν είναι το φαβορί για κορυφαία γυναίκα προπονήτρια, αφού οδήγησε την Αγγλία στη νίκη επί της Ισπανίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Στους τερματοφύλακες, ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα αναμένεται να αναδειχθεί κορυφαίος, ενώ στις γυναίκες η Χάνα Χάμπτον (Τσέλσι) της Αγγλίας και η Αν-Κάτριν Μπέργκερ (Γκόθαμ) της Γερμανίας είναι οι ισχυρές υποψήφιες.

Να σημειωθεί ότι για τα βραβεία Marta και Puskás στα “The Best “ 2025 της FIFA, που αναγνωρίζουν τα καλύτερα γκολ, που σημειώθηκαν μεταξύ 11 Αυγούστου 2024 και 2 Αυγούστου 2025, από αγώνες γυναικών και ανδρών αντίστοιχα, οι νικητές θα καθοριστούν με ίση κατανομή 50% μεταξύ των ψήφων των οπαδών και εκείνων που θα αποφασίσει μια ομάδα θρύλων της FIFA.