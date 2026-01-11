Αθλητικά

Βραζιλία: Άγριο ξύλο σε αγώνα μπάσκετ με πρωταγωνιστή έναν διαιτητή

Σοβαρά επεισόδια στο φινάλε της αναμέτρησης για το πρωτάθλημα της NBB
Η Πάτο ηττήθηκε από την Κάσιας ντο Σουλ με 91-85 στη δεύτερη παράταση και στο τέλος του αγώνα υπήρξαν σκηνές… απείρου κάλλους, με άγριο ξύλο σε έναν διαιτητή της αναμέτρησης στη Βραζιλία.

Με το αποτέλεσμα αυτό, η Πάτο “βυθίστηκε” στη βαθμολογία του πρωταθλήματος NBB στη Βραζιλία, γεγονός που αύξησε τα νεύρα στο γήπεδο, με τους ανθρώπους της ομάδας να έχουν έντονα παράπονα από τη διαιτησία.

Η κατάσταση δεν άργησε έτσι να ξεφύγει και ένας εκ των διαιτητών έδωσε… εναέρια μπουνιά για να καταφέρει να ξεφύγει από το εξαγριωμένο πλήθος, για να δεχθεί όμως στη συνέχεια μία σειρά χτυπημάτων, πέφτοντας στο παρκέ.

Τα χειρότερα φαίνεται ότι αποφεύχθηκαν πάντως.

