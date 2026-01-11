Βραζιλία: Άγριο ξύλο σε αγώνα μπάσκετ με πρωταγωνιστή έναν διαιτητή

Η Πάτο ηττήθηκε από την Κάσιας ντο Σουλ με 91-85 στη δεύτερη παράταση και στο τέλος του αγώνα υπήρξαν σκηνές… απείρου κάλλους, με άγριο ξύλο σε έναν διαιτητή της αναμέτρησης στη Βραζιλία.

Με το αποτέλεσμα αυτό, η Πάτο “βυθίστηκε” στη βαθμολογία του πρωταθλήματος NBB στη Βραζιλία, γεγονός που αύξησε τα νεύρα στο γήπεδο, με τους ανθρώπους της ομάδας να έχουν έντονα παράπονα από τη διαιτησία.

Η κατάσταση δεν άργησε έτσι να ξεφύγει και ένας εκ των διαιτητών έδωσε… εναέρια μπουνιά για να καταφέρει να ξεφύγει από το εξαγριωμένο πλήθος, για να δεχθεί όμως στη συνέχεια μία σειρά χτυπημάτων, πέφτοντας στο παρκέ.

Escenas lamentables vistas en la liga de baloncesto de Brasil:



Al terminar el partido entre Pato Basquete y Caxias, miembros del cuerpo técnico de Pato Basquete acorralan y agreden al árbitro



pic.twitter.com/btre8xryYB — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) January 10, 2026

Τα χειρότερα φαίνεται ότι αποφεύχθηκαν πάντως.