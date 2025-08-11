Αθλητικά

Βραζιλία: Πανικός σε αγώνα πόλο με πυροβολισμούς να πέφτουν έξω από το γήπεδο και τις παίκτριες να βγαίνουν έντρομες από την πισίνα

Πρωτοφανές σκηνικό από το οποίο δεν υπήρξε τραυματισμός
Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόλο U20, που διεξάγεται στην Βραζιλία, όταν την ώρα της αναμέτρησης Καναδάς – Κίνα, ακούστηκα πυροβολισμοί έξω από το γήπεδο, με αποτέλεσμα να προκαλείται τεράστια αναστάτωση.

Μάλιστα όπως φαίνεται σε video από τη στιγμή του αγώνα, ο διαιτητής σφύριξε τη παύση του παιχνιδιού εξαιτίας των πυροβολισμών, με αποτέλεσμα οι παίκτριες να βγουν από την πισίνα και να προστατευτούν κάτω από τις διαφημιστικές πινακίδες. Σύμφωνα μάλιστα με τις πληροφορίες, οι αστυνομικές δυνάμεις της Βραζιλίας καταδίωκαν έναν ληστή και πυροβόλησαν δύο φορές προς το μέρος του με σκοπό να τον ακινητοποιήσουν!

Ο πρώτος πυροβολισμός δεν οδήγησε σε διακοπή, με τους διαιτητές να επιτρέπουν τη συνέχιση του παιχνιδιού. Ωστόσο, μετά τον δεύτερο πυροβολισμό, επικράτησε πανικός τόσο στους πάγκους όσο και στην εξέδρα, με τις αθλήτριες να εγκαταλείπουν αμέσως το νερό χωρίς φυσικά να γνωρίζουν τι γίνεται έξω από το γήπεδο.

Η αναστάτωση ήταν έντονη, αλλά μετά από αρκετή ώρα, το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά, με την Κίνα να επικρατεί του Καναδά με 12-8. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι, στην επίσημη ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Υγρού Στίβου (World Aquatics), η προσωρινή διακοπή του αγώνα αποδόθηκε σε τεχνικό πρόβλημα, χωρίς καμία αναφορά στο περιστατικό.

