Η FIFA δέχθηκε “πιέσεις” από το Κατάρ για να μην επιτραπεί η πώληση μπίρας μέσα στα γήπεδα του Μουντιάλ 2022 και όλα δείχνουν ότι θα υπάρξει σύντομα και επίσημα σχετική απαγόρευση.

Το γεγονός έχει προκαλέσει αντιδράσεις και έντονη κριτική κατά της FIFA, η οποία ετοιμάζεται να λάβει μάλιστα μία τέτοια απόφαση, την τελευταία στιγμή και μόλις λίγα 24ωρα πριν την πρώτη σέντρα στο Μουντιάλ 2022.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται να έχει πάντως η εταιρεία Budweiser, μία από τις μεγαλύτερες ζυθοποιίες του κόσμου, η οποία έχει επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, όντας σταθερά εδώ και χρόνια, ένας από τους κορυφαίους χορηγούς της διοργάνωσης.

Όταν έγινε γνωστή η είδηση μάλιστα, ότι θα απαγορευθεί η πώληση μπίρας μέσα στα γήπεδα και θα επιτρέπεται μόνο λίγες ώρες πριν και μετά τους αγώνες, ο επίσημος λογαριασμός της Budweiser στο twitter έγραψε “Λοιπόν αυτό είναι άβολο…”, αλλά η ανάρτηση κατέβηκε λίγα λεπτά μετά.

Budweiser, one of the main sponsors of the #WorldCup, reacted to the news… pic.twitter.com/VE5JutKrTV