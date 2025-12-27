Αθλητικά

Χαμός με τον Ταϊρίκ Τζόουνς και τους οπαδούς της Παρτιζάν μετά τη βαριά ήττα από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ

Μεγάλη ένταση ξέσπασε μετά τη νέα ήττα της σερβικής ομάδας
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς της Παρτιζάν
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς της Παρτιζάν/EPA

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς παραλίγο να πιαστεί στα χέρια με οπαδό της Παρτιζάν μετά την ήττα από την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι για την 18η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Αμερικανός σέντερ είναι στο στόχαστρο των αποδοκιμασιών εδώ και καιρό από τους οπαδούς της Παρτιζάν και η κατάσταση μετά τη νέα ήττα ξέφυγε στην Beogradska Arena. Οι φίλοι της σερβικής ομάδας τον αποδοκίμαζαν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού της Euroleague.

Ο Μαρίνκοβιτς προσπάθησε να ηρεμήσει την κατάσταση ανάμεσα στους οπαδούς και τον Τζόουνς, με τον Αμερικανό να καλεί έναν από τους φιλάθλους να τα… πουν εκτός γηπέδου.

 

Ο Ταϊρις Ράις πήρε θέση για το γεγονός λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πρέπει να τον πάρετε από εκεί, ρε φίλε. Ξέχνα τα παιχνίδια, πώς θα κυκλοφορεί στην πόλη με όλη αυτή την ένταση; Αρκεί να είναι σε ένα εστιατόριο και κάποιος οπαδός να το παρακάνει…».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
133
110
104
66
61
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo