Χαμός με τον Ταϊρίκ Τζόουνς και τους οπαδούς της Παρτιζάν μετά τη βαριά ήττα από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς παραλίγο να πιαστεί στα χέρια με οπαδό της Παρτιζάν μετά την ήττα από την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι για την 18η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Αμερικανός σέντερ είναι στο στόχαστρο των αποδοκιμασιών εδώ και καιρό από τους οπαδούς της Παρτιζάν και η κατάσταση μετά τη νέα ήττα ξέφυγε στην Beogradska Arena. Οι φίλοι της σερβικής ομάδας τον αποδοκίμαζαν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού της Euroleague.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μαρίνκοβιτς προσπάθησε να ηρεμήσει την κατάσταση ανάμεσα στους οπαδούς και τον Τζόουνς, με τον Αμερικανό να καλεί έναν από τους φιλάθλους να τα… πουν εκτός γηπέδου.

Ο Ταϊρις Ράις πήρε θέση για το γεγονός λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πρέπει να τον πάρετε από εκεί, ρε φίλε. Ξέχνα τα παιχνίδια, πώς θα κυκλοφορεί στην πόλη με όλη αυτή την ένταση; Αρκεί να είναι σε ένα εστιατόριο και κάποιος οπαδός να το παρακάνει…».