Χαμός μετά το Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός: Στα χέρια Γκραντ και Μπόλντγουιν

Τους χώρισαν οι ψυχραιμότεροι
Χαμός μετά το Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός: Στα χέρια Γκραντ και Μπόλντγουιν

Ένταση υπήρξε μετά το τέλος του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε στην Πόλη για την 16η αγωνιστική της Euroleague.

Τα νεύρα δεν έλειψαν από το μεγάλο ντέρμπι της Euroleague ανάμεσα στη Φενέρμπαχτσε και τον Παναθηναϊκό. Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, οι οι Τζέρεμι Γκραντ και Γουέιντ Μπόλντγουιν τα είπαν μεταξύ τους σε έντονο ύφος και στη συνεχεία πιάστηκαν στα χέρια.

Αμέσως επενέβησαν οι ψυχραιμότεροι για να τους χωρίσουν, με το επεισόδιο να τελειώνει πολύ γρήγορα και τους παίκτες των δύο ομάδων να αποχωρούν μαζί για τα αποδυτήρια.

