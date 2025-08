Χαμός μεταξύ Λάιλς και Μπέντναρεκ στον τελικό των 200μ.: Επεισοδιακό φινάλε με trash talk και σπρώξιμο

Ο τελικός των 200 μέτρων του πρωταθλήματος των ΗΠΑ ήταν επεισοδιακός, με τον Νόα Λάιλς να τσακώνεται με τον Κένι Μπέντναρεκ.

Άναψαν τα αίματα στον τελικό των 200 μέτρων στο εθνικό πρωτάθλημα των ΗΠΑ, με τον Νόα Λάιλς να “κλέβει” τη νίκη στα τελευταία μέτρα από τον Κένι Μπέντναρεκ και στη συνέχεια να ξεκινάει trash talk που οδήγησε σε μεγάλη ένταση.

Ο Μπέντναρεκ εκνευρίστηκε και έσπρωξε τον Λάιλς, στη συνέχεια προσπάθησε να του δώσει το χέρι, με τον δεύτερο να αντιδράει.

Kenny Bednarek just pushed Noah Lyles after Noah HAWKED him down to win the 200m National title in 19.63. THIS IS THE DRAMA TRACK AND FIELD NEEDS.



