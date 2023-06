Η Ισπανία κατέκτησε το Nations League και η φιέστα της εθνικής ομάδας έγινε στη Μαδρίτη, γεγονός που δημιούργησε όμως και κάποιες… μαύρες στιγμές.

Κι αυτό γιατί οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης (ή και της Ατλέτικο) αποδοκίμασαν την ώρα που έκανε δηλώσεις ο Γκάμπι της Μπαρτσελόνα και φώναξαν συνθήματα εναντίον των Καταλανών.

Το “P@t@ Barca” («π@@τ@@ Μπάρτσα») δόνησε την ατμόσφαιρα στη Μαδρίτη και έγινε viral σε όλο τον κόσμο, προκαλώντας σάλο στην Ισπανία, για το γεγονός ότι υπήρξε ξανά “εμφύλιος” για την εθνική ομάδα.

The WiZink centre (Real Madrid’s basketball stadium) chanting ‘Pu** Barça’ while Gavi was giving a speech during Spain’s Nations League celebrations.



Peaks of ugly behavior. Torturing an 18 year old kid during your own national team’s success. 🤮👎🏻pic.twitter.com/Mbdl0wKMaj