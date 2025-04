Χαμός στη Σερβία με έφοδο της αστυνομίας στα αποδυτήρια ομάδας της αλβανικής μειονότητας

Διαστάσεις έχει πάρει στη Σερβία και την Αλβανία, ένα περιστατικό σε ερασιτεχνικό αγώνα του σερβικού ποδοσφαίρου, μετά από ντου των αστυνομικών στα αποδυτήρια της ομάδας της αλβανικής μειονότητας.

Το γεγονός έλαβε χώρα στο περιθώριο του αγώνα της Μλάντοστ με την Τερνότσι, οι ποδοσφαιριστές της οποίας καταγγέλλουν επίθεση από την αστυνομία της Σερβίας. Ο Αλβανός αρχηγός της ομάδας, Βετόν Ζεκίρι, υποστήριξε μάλιστα ότι αρχικά τους έψαξαν τις τσάντες και στη συνέχεια ο ίδιος δέχθηκε και χτυπήματα μέσα στα αποδυτήρια.

Από την άλλη πλευρά, οι σερβικές αρχές ανακοίνωσαν ότι “η αστυνομία του Μποσιλεγκάρντ έλαβε πληροφορίες ότι ορισμένοι ποδοσφαιριστές της Τερνότσι έφεραν αιχμηρά αντικείμενα και όπλα στο γήπεδο με σκοπό να προκαλέσουν επεισόδια. Μετά τον έλεγχο, αποδείχθηκε ότι κανείς από την ομάδα δεν κατείχε τέτοια πράγματα”.

The Vucic regime targets Albanian footballers from the Presheva Valley



During a match in Bosilegrad, Serbian police assaulted Albanian player Veton Zeqiri and stormed the visiting team KF Tërnoci’s locker room, aggressively searching the players and their belongings.



