Η είδηση ότι ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Χάρι Μαγκουάιρ, συνελήφθη στη Μύκονο έχει ήδη κάνει το γύρο του κούσμου, με τα ΜΜΕ στην Αγγλία να το “παίζουν” ως πρώτο θέμα.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναγκάστηκε μάλιστα να προβεί σε επίσημη δήλωση για το συμβάν, αναφέροντας συγκεκριμένα τα εξής: «Γνωρίζουμε τι έχει συμβεί με τον Χάρι στη Μύκονο, έχουμε επικοινωνήσει, είναι απόλυτα συνεργάσιμος κι εκείνος με την Αστυνομία».

Manchester United have been made aware of an "incident" involving Harry Maguire in Mykonos on Thursday night. — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 21, 2020

Συνελήφθη στη Μύκονο ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (video)

Υπενθυμίζεται ότι ο διεθνής Άγγλος ποδοσφαιριστής ενεπλάκη σε καυγά με συμπατριώτες του έξω από μπαρ στην περιοχή της Φάμπρικας και στη συνέχεια χτύπησε και αστυνομικό, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του.

BREAKING: Harry Maguire 'arrested in Greece' for 'attacking police in a fight.'https://t.co/GWHW6R4o8S — SPORTbible (@sportbible) August 21, 2020

Man United captain Harry Maguire is 'arrested in Mykonos for attacking police after fight outside bar' https://t.co/eSYenKNi9t pic.twitter.com/riQLpiZx6h August 21, 2020