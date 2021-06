Μεγάλες αντιδράσεις έχει προκαλεί στις ΗΠΑ η κίνηση της Αμερικανίδας σφυροβόλου, Γκουέν Μπέρι, να γυρίσει την πλάτη στην σημαία της χώρας, ενώ έπαιζε ο εθνικός ύμνος και ήταν πάνω στο βάθρο για την απονομή του χάλκινου μεταλλίου στα προκριματικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Φωνές για αποκλεισμό της αθλήτριας, τι απάντησε η ίδια.

Η Γκουέν Μπέρι γύρισε την πλάτη στην σημαία των ΗΠΑ κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου της χώρας προκαλώντας σάλο και στη συνέχεια δήλωσε ότι διαμαρτυρήθηκε κατά αυτόν τον τρόπο επειδή ένιωσε ότι στοχοποίησαν την ιδιότητά της ως ακτιβίστρια.

Η 31χρονη σφυροβόλος ανέβηκε στο βάθρο το περασμένο Σάββατο (27/6), έχοντας βρεθεί στην 3η θέση των αμερικανικών προκριματικών αγώνων για τους Ολυμπιακούς και αμέσως μετά την έναρξη της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ γύρισε την πλάτη ώστε να αντικρίζει τις κερκίδες αντί για τη σημαία.

Gwen Berry turned her back from the American flag during a medal ceremony at the Olympic trials.



“My purpose and my mission is bigger than sports,” Berry said. “I’m here to represent those who died due to systemic racism.”#BlackLivesMatterhttps://t.co/5WmF9COeFM