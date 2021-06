Δεν το λες και… ήρεμο παιχνίδι. Ο τελικός του Nations League του CONCACAF ανάμεσα σε ΗΠΑ και Μεξικό στιγματίστηκε από αψιμαχίες μεταξύ των παικτών και ένα απίστευτο περιστατικό στο στούντιο του CBS (ήταν σε σουίτα του γηπέδου του Ντένβερ).

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των ΗΠΑ κατέκτησε το πρώτο Nations League της Concacaf, επικρατώντας με 3-2 στην παράταση του Μεξικού.

Η αναμέτρηση διεκόπη για λίγο, λόγω ομοφοβικών συνθημάτων που ακούσθηκαν από τις εξέδρες και κρίθηκε με ένα πέναλτι στο 114ο λεπτό, που αμφισβητήθηκε έντονα από τον προπονητή των Μεξικανών, Χεράρδο Μαρτίνο.

Μάλιστα, οπαδοί της «Tri» πέταξαν αρκετά αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο και προς τη μεριά του Πούλισικ (διαμόρφωσε το τελικό σκορ από την «άσπρη βούλα»). Ο παίκτης της Τσέλσι πήγε να πανηγυρίσει κοντά στην εξέδρα τους.

Λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης υπήρξε αψιμαχία ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων, έπειτα από φάουλ που έκανε ο Γκουαδράδο στον ΜακΚένι. Ο κόσμος που βρισκόταν στη διπλανή εξέδρα έριξε μπουκάλια και άλλα αντικείμενα προς τους ποδοσφαιριστές

Mexico vs USA is all bad blood on the pitch 👀 pic.twitter.com/MIIF9fzjwC

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση όμως είχε και μια ακόμα στιγμή… εκτός ποδοσφαιρικών ορίων, αφού ένας οπαδός εισέβαλε στο στούντιο του CBS, που ήταν σε σουίτα του γηπέδου του Ντένβερ.

Τόσο οι δημοσιογράφοι, όσο και οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές και νυν σχολιαστές Κλιντ Ντέμπσεϊ, Τσάρλι Ντέιβις και Ογκούτσι Ονιέγου έμειναν άναυδοι βλέποντας ανθρώπους της ασφάλειας να κυνηγούν τον άγνωστο άνδρα.

Το απίστευτο της υπόθεσης… ο συγκεκριμένος άνδρας -για να ξεφύγει από τους σεκιούριτι- πήδηξε πάνω από το κάγκελο και είναι άγνωστο, το πού προσγειώθηκε.

Το πάνελ αντέδρασε με ένα αμήχανο γέλιο, η παρουσιάστρια απολογήθηκε στο κοινό. Να αναφέρουμε ότι δεν υπήρξε κάποια αναφορά για τραυματισμό.

Weird/scary moment here as security chases someone away from the CBS Sports set: pic.twitter.com/FQDjlO1vAi