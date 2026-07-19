Δάκρυσε η Μαρία Σάκκαρη στον τελικό του Athens Open: «Αγάπη μου σε ευχαριστώ» είπε στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε με 2-0 σετ [7-6(5), 6-3] από την Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα στον τελικό του Athens Open και μετά το τέλος του αγώνα δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, μιλώντας για τον αρραβωνιάστικό της Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και την οικογένειά της.

Παρά τη μεγάλη της προσπάθεια στον τελικό του Athens Open, η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να πάρει τον τίτλο στην Αθήνα, αλλά είχε την ευκαιρία να ευχαριστήσει τους δικούς της ανθρώπους για όλη της την πορεία στο τουρνουά και όχι μόνο.

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Οι δηλώσεις της Σάκκαρη

«Θέλω να πω για το άλλο μου μισό, “αγάπη μου Κωνσταντίνε μου, σ’ ευχαριστώ” γιατί κάθε μέρα με κάνεις καλύτερη και ίσως είσαι το μεγαλύτερο κομμάτι της τωρινής μου καριέρας, με έχεις κάνει να πετύχω πάρα πολλά με τη στηρίξη και την αγάπη σου, και δεν περίμενα ποτέ να αγαπήσω κάποιον σαν εσένα».