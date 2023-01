Ύστερα από ένα επεισοδιακό παιχνίδι, οι Μπακς νίκησαν τους Ράπτορς με 130-122 για το πρωτάθλημα του NBA, με τον Χόλιντεϊ να καλύπτει και πάλι το κενό του Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Μπρουκ Λόπεζ να αποβάλλεται στα 6’30” για το τέλος.

Οι Μιλγουόκι Μπακς δεν είχαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για τέταρτο σερί παιχνίδι, ωστόσο ο Χόλιντεϊ βγήκε και πάλι μπροστά, υπογράφοντας την εντός έδρας νίκη της ομάδας του.

Ο Αμερικανός γκαρντ έκλεισε το παιχνίδι με 37 πόντους (με 11/16 δίποντα και 5/10 τρίποντα), 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 35’20” συμμετοχής. Εξαιρετικός κι ο Γκρέισον Άλεν με 25 πόντους και 4/5 τρίποντα, την ώρα που ο Μπόμπι Πόρτις (10 πόντοι, 12 ριμπάουντ) έγραψε ακόμη ένα νταμπλ νταμπλ φέτος.

Jrue Holiday becomes the first Bucks guard with back-to-back 35-point games since Michael Redd in 2006.



37 PTS | 6 REB | 7 AST | 2 STL pic.twitter.com/VwXIjOu4vs