Χαμός στο Παρτιζάν – Παναθηναϊκός: Ο Ρογκαβόπουλος χτύπησε τον Λάκιτς και αποβλήθηκε

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αποβλήθηκε με ντισκαλιφιέ στο φινάλε της τρίτης περιόδου του αγώνα Παρτιζάν – Παναθηναϊκός.

O Παναθηναϊκός παρουσίασε τραγικό πρόσωπο στο Βελιγράδι, όντας αγνώριστος στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με την Παρτιζάν, με τα νεύρα να μη λείπουν στο πράσινο στρατόπεδο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν μπόρεσε να ελέγξει τα συναισθήματά του και χτύπησε με τον ώμο τον Λάκιτς, επειδή πανηγύρισε έξαλλα μπροστά του.

Ο Έλληνας φόργουορντ γκρέμισε τον Σέρβο περιφερειακό, με τους διαιτητές να τον αποβάλλουν και να τον στέλνουν πρόωρα στα αποδυτήρια.

Τα αίματα άναψαν, όπως ήταν αναμενόμενο, για λίγα δευτερόλεπτα, με τους Σέρβους οπαδούς να πετούν μερικά αντικείμενα.