Αθλητικά

Χαμός στο Παρτιζάν – Παναθηναϊκός: Ο Ρογκαβόπουλος χτύπησε τον Λάκιτς και αποβλήθηκε

Ακολούθησε βροχή αντικειμένων από τους εξαγριωμένους Σέρβους στις κερκίδες
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος
EUROKINISSI

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αποβλήθηκε με ντισκαλιφιέ στο φινάλε της τρίτης περιόδου του αγώνα Παρτιζάν – Παναθηναϊκός.

O Παναθηναϊκός παρουσίασε τραγικό πρόσωπο στο Βελιγράδι, όντας αγνώριστος στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με την Παρτιζάν, με τα νεύρα να μη λείπουν στο πράσινο στρατόπεδο.

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν μπόρεσε να ελέγξει τα συναισθήματά του και χτύπησε με τον ώμο τον Λάκιτς, επειδή πανηγύρισε έξαλλα μπροστά του.

Ο Έλληνας φόργουορντ γκρέμισε τον Σέρβο περιφερειακό, με τους διαιτητές να τον αποβάλλουν και να τον στέλνουν πρόωρα στα αποδυτήρια.

Τα αίματα άναψαν, όπως ήταν αναμενόμενο, για λίγα δευτερόλεπτα, με τους Σέρβους οπαδούς να πετούν μερικά αντικείμενα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
125
116
102
102
93
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo