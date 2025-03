Χαμός στο Τίμπεργουλβς – Πίστονς με σύρραξη και επτά αποβολές

Σε… ρινγκ μετατράπηκε για λίγα λεπτά η αναμέτρηση των Τίμπεργουλβς με τους Πίστονς, καθώς προκλήθηκε γενική σύρραξη που είχε ως αποτέλεσμα να αποβληθούν πέντε παίκτες και δύο προπονητές.

Η νίκη των Τίμπεργουλβς επί των Πίστονς με 123-104 στιγματίστηκε από τη φάση που έγινε στη δεύτερη περίοδο. Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ο γκαρντ των Πίστονς, Ρον Χόλαντ ΙΙ, έκανε φάουλ στον φόργουορντ των Τίμπεργουλβς, Ναζ Ριντ, κατά τη διάρκεια μιας προσπάθειας για λέι απ. Ο Ριντ αντέδρασε έντονα και κούνησε το δάχτυλό του στο πρόσωπο του Χόλαντ.



Ακολούθησε ένταση όταν ο Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο έσπευσε να υποστηρίξει τον Ριντ και ο Χόλαντ τον έσπρωξε. Ο ΝτιΒιντσέντζο άρπαξε τον Χόλαντ και τον έριξε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έντονη συμπλοκή, στην οποία ενεπλάκησαν παίκτες και προπονητές και από τις δύο ομάδες.

Οι διαιτητές για να αποκαταστήσουν την τάξη σε ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση έδωσαν 12 τεχνικές ποινές, τις περισσότερες σε παιχνίδι ΝΒΑ από τις 23 Μαρτίου του 2005.

