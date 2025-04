Χάποελ Τελ Αβίβ – Γκραν Κανάρια 74-65: Προβάδισμα τίτλου για την ομάδα του Ιτούδη στους τελικούς του Eurocup

Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη επικράτησε με 74-65 της Γκραν Κανάρια στο πρώτο παιχνίδι των τελικών του Eurocup και πήρε προβάδισμα για την κατάκτηση του τίτλου στη διοργάνωση.

Με τους Μότλεϊ και Μπλάκεϊ να είναι οι κορυφαίοι του γηπέδου με 18 και 17 πόντους αντίστοιχα, η Χάποελ Τελ Αβίβ “καθάρισε” το ματς με την Γκραν Κανάρια από το τρίτο δεκάλεπτο και έφθασε εύκολα στη νίκη επί της Γκραν Κανάρια στη σειρά των τελικών του Eurocup.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έκανε έτσι το 1-0 στη “μάχη” του τίτλου στο Eurocup και θα ταξιδέψει στην Ισπανία για να ολοκληρώσει το θρίαμβό της και να “τσεκάρει” το “εισιτήριο” για τη Euroleague της επόμενης περιόδου.

To wrap this LIVE CAST in style, here is our favorite play of the game: a big dunk by Antonio Blakeney! pic.twitter.com/yjsRdi373x