Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι που θα μεταδώσει τον αγώνα

Tην ευκαιρία να “κλειδώσει” σε μεγάλο βαθμό την πρώτη θέση της κανονικής περιόδου της Euroleague θα έχει ο Ολυμπιακός το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Χάποελ Τελ Αβίβ στην ουδέτερη «Arena 8888» της Σόφια για την 37η αγωνιστική της Euroleague. Στόχος των Πειραιωτών είναι ακόμα μία μεγάλη νίκη, η οποία τον φέρει με το 1.5 πόδι στην κορυφή της Euroleague στο φινάλε της κανονικής περιόδου.

Με ρεκόρ 24-12 οι ερυθρόλευκοι θέλουν να ρίξουν στο καναβάτσο και την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, με τον κόσμο του Ολυμπιακού να αναμένεται να δώσει βροντερό παρών στη Σόφια της Βουλγαρίας.

Ο αγώνας Χάποελ – Ολυμπιακός θα ξεκινήσει στις 19:30 και θα μεταδοθεί από το Novasports 4.