Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός: Με Μουστάφα Φαλ και 11άδα οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (09/04/26, 19:30, Live από το Newsit.gr) τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 37η αγωνιστική της Euroleague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει στη διάθεσή του μόλις 11 παίκτες, μαζί με τον Μουστάφα Φαλ.

Τα προβλήματα τραυματισμών δεν έχουν τελείωσε στον Ολυμπιακό και με την απουσία και του Φρανκ Νιλικίνα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μπορεί να υπολογίζει σε μόλις 11 παίκτες για το ματς με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, ανάμεσα στους οποίους και ο Μουστάφα Φαλ, ο οποίος δύσκολα θα κάνει όμως ντεμπούτο στη σεζόν, σε τόσο κρίσιμο παιχνίδι της Euroleague.

Η 11άδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Τζόσεφ, Ουόρντ, ΜακΚίσικ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Φαλ, Χολ.