Χάρης Παυλίδης: «Αν εξαιρέσεις το πρώτο οκτάλεπτο, ήμασταν κακοί έως άθλιοι»

Δυσαρεστημένος με την εικόνα της Εθνικής πόλο γυναικών ο ομοσπονδιακός προπονητής
Ο Χάρης Παυλίδης
Ο Χάρης Παυλίδης δίνει οδηγίες στην Εθνική πόλο γυναικών/ REUTERS / Jeremy Lee

Η Εθνική πόλο γυναικών πήρε τη νίκη και «κλείδωσε» την πρωτιά στον όμιλο της Β’ φάσης του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, όμως ο Χάρης Παυλίδης δεν ήταν ικανοποιημένος από την εικόνα των παικτριών του μετά το πρώτο οκτάλεπτο.

Μπορεί η Εθνική πόλο γυναικών να κέρδισε 15-10 την Ιταλία και να προκρίθηκε στους «4» του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, ο προπονητής της ομάδας όμως, Χάρης Παυλίδης, στις δηλώσεις που έκανε μετά τον αγώνα τόνισε ότι πέρα από την πρώτη περίοδο η ομάδα του ήταν άθλια.

 

Τα λόγια του Έλληνα προπονητή

«Αν εξαιρέσεις το πρώτο οκτάλεπτο και την άμυνα που πήρε καλό βαθμό και την τερματοφύλακα, σε όλα τα υπόλοιπα ήμασταν κακοί έως άθλιοι. Για τον παίκτη παραπάνω, αισθάνομαι ντροπή. Αυτά είναι πράγματα που τα μαθαίνεις σε νηπιακή ηλικία. Δεν είμαι ευχαριστημένος με την εμφάνιση.

Είναι πολύ καλή ομάδα η Ιταλία. Ελαφρυντικό ότι κάναμε διαχείριση του σκορ και του χρόνου. Αλλά δεν γίνεται να κάνουμε πράγματα που τα τονίζουμε στην προπόνηση, και δεν τα κάναμε ούτε μία φορά. Καλή η νίκη, αλλά με αυτή την εμφάνιση δεν έχουμε τύχη. Δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι, παίζαμε ενστικτωδώς. Αυτό αλλάζει με την προσέγγιση που έχεις στο παιχνίδι.

Θέλω να πιστεύω ότι στα επόμενα θα έχουμε περισσότερη συγκέντρωση. Και εγώ θα προσπαθήσω να πιέσω κάποια πράγματα περισσότερο για να είμαστε αυτοί που πρέπει».

