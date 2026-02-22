Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η είσοδος της ελληνικής αποστολής στην τελετή λήξης με σημαιοφόρο την Μαρία Ελένη Τσιόβολου

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες στο Μιλάνο και την Κορτίνα ολοκληρώθηκαν με μία εντυπωσιακή τελετή λήξης στη Βερόνα, όπου η ελληνική αποστολή μπήκε πρώτη στο γήπεδο, με σημαιοφόρο την Μαρία Ελένη Τσιόβολου.

Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από πέντε αθλητές στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, που διεξήχθησαν από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2026, αλλά δεν κατάφερε να κατακτήσει ένα μετάλλιο, με την παρουσία της αποστολής στην τελετή λήξης, να βάζει τελεία στην ελληνική συμμετοχή στη διοργάνωση.

Η Μαρία Ελένη Τσιόβολου έβαλε πρώτη, όπως πάντα, την ελληνική σημαία στον χώρο της τελετής λήξης και ακολούθησαν οι υπόλοιποι Έλληνες αθλητές, για να ξεκινήσει το… πάρτι για το φινάλε των Αγώνων.

Την Ελλάδα εκπροσώπησαν στη διοργάνωση οι Απόστολος Αγγέλης, Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου, Νεφέλη Τίτα, Μαρία Ελένη Τσιόβολου και Αλέξανδρος Γκιννής.