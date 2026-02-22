Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η είσοδος της ελληνικής αποστολής στην τελετή λήξης με σημαιοφόρο την Μαρία Ελένη Τσιόβολου

Οι Έλληνες αθλητές έδωσαν το σύνθημα για τη... γιορτή των πρωταγωνιστών στην τελετή λήξης
Η ελληνική σημαία
Η ελληνική σημαία στην τελετή λήξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων / REUTERS/Fabrizio Bensch

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες στο Μιλάνο και την Κορτίνα ολοκληρώθηκαν με μία εντυπωσιακή τελετή λήξης στη Βερόνα, όπου η ελληνική αποστολή μπήκε πρώτη στο γήπεδο, με σημαιοφόρο την Μαρία Ελένη Τσιόβολου.

Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από πέντε αθλητές στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, που διεξήχθησαν από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2026, αλλά δεν κατάφερε να κατακτήσει ένα μετάλλιο, με την παρουσία της αποστολής στην τελετή λήξης, να βάζει τελεία στην ελληνική συμμετοχή στη διοργάνωση.

Η Μαρία Ελένη Τσιόβολου έβαλε πρώτη, όπως πάντα, την ελληνική σημαία στον χώρο της τελετής λήξης και ακολούθησαν οι υπόλοιποι Έλληνες αθλητές, για να ξεκινήσει το… πάρτι για το φινάλε των Αγώνων.

Την Ελλάδα εκπροσώπησαν στη διοργάνωση οι Απόστολος Αγγέλης, Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου, Νεφέλη Τίτα, Μαρία Ελένη Τσιόβολου και Αλέξανδρος Γκιννής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
187
117
104
72
57
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo