Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η Nike δίνει 1.000.000 δολάρια στην Γιούτα Λίρνταμ επειδή έδειξε το αθλητικό μπουστάκι της

Η Γιούτα Λίρνταμ που κατέκτησε ένα χρυσό και ένα ασημένιο μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες με μία πολύ απλή κίνηση κατάφερε να βγάλει ένα μεγάλο ποσό από τη Nike, που είναι η εταιρία με την οποία συνεργάζεται.

Η 27χρονη Ολλανδή, αρραβωνιαστικιά του Τζέικ Πολ με την παρουσία της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες εκτόξευσε την εμπορική της αξία,, μετά και την κίνησή της να ανοίξει τη στολή και να φανεί το αθλητικό μπουστάκι που φορούσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Λίρνταμ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 1.000 μέτρα πατινάζ ταχύτητας, κάνοντας μάλιστα και ολυμπιακό ρεκόρ. Αμέσως μετά για να το πανηγυρίσει έκανε την κίνηση, που την έκανε κατά ένα εκατομμύριο δολάρια πλουσιότερη.

What a performance



The moment Jutta Leerdam broke the Olympic record to take gold pic.twitter.com/RStIR6akha — TNT Sports (@tntsports) February 9, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Φρεντερίκ ντε Λάατ, ιδρύτρια της εταιρείας Branthlete που εξειδικεύεται στη διαφήμιση γυναικών αθλητριών, μίλησε στην ολλανδική εφημερίδα AD και τόνισε ότι η συμφωνία της Λίρνταμ με τη Nike ενδέχεται να της αποφέρει πάνω από ένα εκατομμύριο.

¡Maldita sea Jutta Leerdam! Seamos realistas por un momento. ¡Su se merece una medalla de oro solo por existir!



¿Jueces?



pic.twitter.com/VYkFYukR6K — El Pelado De La TV (@peladodelatv) February 12, 2026

Η Ολλανδή έχει εκτοξεύσει και τους ακολούθους της στο instagram, αφού πλέον έχει 6.2 εκατομμύρια και αυτό σημαίνει ότι οι εμπορικές συμφωνίες που θα κάνει από εδώ και μπρος θα της αποφέρουν τεράστια ποσά.

Στο αγωνιστικό κομμάτι η τεράστια επιτυχία της έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία αν υπολογίσει κανείς το γεγονός ότι στα τέλη Δεκεμβρίου είχε μείνει εκτός πρόκρισης στο αγαπημενο της αγώνισμα των 1.000 μέτρων.

Τελικά, όμως, επελέγη από την Ολυμπιακή Επιτροπή της Ολλανδίας να συμμετάσχει, κάτι που της πρόσφερε το χρυσό μετάλλιο στο Μιλάνο.

Jake Paul crying out of happiness when fiancé Jutta Leerdam wins 1000m speed skating gold at Milan 2026 Olympics pic.twitter.com/Gul5hVNLGq — Svilen Georgiev (@siscostwo) February 9, 2026

Ο σύντροφός της Τζέικ Πολ, που είναι διάσημος πυγμάχος και youtuber τόνισε μετά την επιτυχία της: «Δεν υπάρχουν λόγια για να το περιγράψω. Είναι το πιο έντονο συναίσθημα που έχω ζήσει. Το 99,9% των ανθρώπων δεν μπορεί να καταλάβει τη δουλειά που απαιτείται. Και τα κατάφερε, υπό τη μεγαλύτερη πίεση»