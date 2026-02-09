Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Ο «χρυσός» Μαλίνιν έκανε backflip στο ένα πόδι και «τρέλανε» τον Τζόκοβιτς

Ο Ιλία Μάλινιν κατάφερε να ξεσηκώσει το κοινό στο “Milano Ice Skating Arena” αλλά και τον Νόβακ Τζόκοβιτς και βοήθησε τις ΗΠΑ να κατακτήσουν το και πάλι χρυσό μετάλλιο, στο ομαδικό καλλιτεχνικό πατινάζ, μετά από μια “μάχη” με την Ιαπωνία που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Οι ΗΠΑ επικράτησαν έπειτα από σκληρή μάχη την Κυριακή, με τον 21χρονο δύο φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, Ιλία Μαλίνιν, γνωστό ως “Quad God” (Θεός των τετραπλών αλμάτων), να εκτελεί μια φοβερή ανάποδη τούμπα στο πρόγραμμά του στο καλλιτεχνικό πατινάζ.

Η εμφάνιση του Μαλίνιν, του χάρισε 200,03 βαθμούς και τον έβαλε μπροστά από τον Ιάπωνα Σουν Σότο. Αυτό το πλεονέκτημα επί του Σότο “έσωσε” την ομάδα των ΗΠΑ, καθώς την βοήθησε να υπερασπιστεί το χρυσό μετάλλιο από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2022 στην ομαδική διοργάνωση του καλλιτεχνικού πατινάζ.

Ο Ιλία Μαλίνιν παρουσίασε ένα εξαιρετικά απαιτητικό πρόγραμμα. Παρότι σε ένα σημείο ακούμπησε τα χέρια του στον πάγο, είχε αρκετά στοιχεία υψηλής δυσκολίας στο πρόγραμμά του, ώστε να ξεπεράσει τον Ιάπωνα, Σουν Σάτο, και να χαρίσει το χρυσό μετάλλιο στις ΗΠΑ (δεν επιχείρησε το πιο δύσκολο άλμα του αθλήματος, το τετραπλό άξελ).

Η βαθμολογία του έφτασε τους 200,03 βαθμούς, έναντι 194,86 του Σουν Σάτο.

Ni idea, yo solo se que se acabo el partido de Millos y llevo como 2 horas viendo videos del epico y maravilloso Ilia Malinin, nació para hacer historia.pic.twitter.com/bGSdDvD3O6 — Karen Espitia Gómez (@karenespigo) February 9, 2026

Ο Σέρβος θρύλος του τένις Νόβακ Τζόκοβιτς βρισκόταν στην εξέδρα για τον αγώνα της Κυριακής (08.02.2026) και έμεινε άναυδος από την μυθική κίνηση του 21χρονου αθλητή. Ο “Νόλε” έμεινε να κρατάει το κεφάλι του, μη πιστεύοντας αυτό που είχε μόλις αντικρίσει. Εντυπωσιασμένος -όπως και η σύζυγός του- σηκώθηκε όρθιος και χειροκρότησε!

Greatness recognising greatness



Novak Djokovic couldn’t believe what he was watching from Ilia Malinin pic.twitter.com/CFnpa9eKMi — TNT Sports (@tntsports) February 9, 2026

“Είδα τον Τζόκοβιτς εκεί και ήταν πραγματικά απίστευτο”, είπε ο Μαλίνιν. “Άκουσα από όλους ότι μετά την προσγείωσή μου στο backflip, έμεινε άφωνος και στεκόταν εκεί με τα χέρια στο κεφάλι. Σκέφτηκα: «Θεέ μου, είναι απίστευτο. Είναι μια μοναδική στιγμή να βλέπεις έναν διάσημο τενίστα να παρακολουθεί την απόδοσή μου. Είμαι εντελώς συγκλονισμένος»”.

Με το backflip που έκανε με το ένα πόδι, ο Μαλίνιν έγινε ο πρώτος που εκτελεί αυτό το άλμα μετά τη Γαλλίδα πατινέρ Σούρια Μποναλί στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Ναγκάνο το 1998. Η Μποναλί το εκτέλεσε με το ένα πόδι, παρά το γεγονός ότι ήταν απαγορευμένο εκείνη την εποχή, και της αφαιρέθηκαν βαθμοί για αυτό.