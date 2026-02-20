Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Eileen Gu, η «πριγκίπισσα του χιονιού» έβαλε στη θέση του δημοσιογράφο που υποτίμησε τη νίκη της

Μόλις 50 δευτερόλεπτα χρειάστηκε η 22χρονη σταρ του σκι Αϊλίν Γκου – που σάρωσε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες – για να αποστομώσει δημοσιογράφο που μίλησε για «χαμένα μετάλλια».

Η γεννημένη στις ΗΠΑ που όμως εκπροσωπεί αγωνιστικά την Κίνα, η 22χρονη σκιέρ Αϊλίν Γκου κατέκτησε δύο ασημένια μετάλλια στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μιλάνο-Κορτίνα. Κι όμως, αυτό που συζητήθηκε περισσότερο δεν ήταν τα επιτεύγματά της στο σκι, αλλά η απάντησή της σε δημοσιογράφο που επιχείρησε να την υποτιμήσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε συνέντευξη Τύπου, δημοσιογράφος τη ρώτησε αν βλέπει τα αποτελέσματά της ως «δύο κερδισμένα ασημένια ή δύο χαμένα χρυσά», κάνοντας τα να φανούν ως αποτυχία. Η απάντηση ήταν αποστομωτική.

Μετά από ένα γέλιο που έδειχνε ξεκάθαρα την αμηχανία και την ενόχληση την οποία της προκάλεσε η ερώτηση, απάντησε: «Είμαι η γυναίκα σκιέρ με τα περισσότερα μετάλλια στην ιστορία. Νομίζω πως αυτό από μόνο του είναι η απάντηση».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Olympic Games (@olympics) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και συνέχισε, βάζοντας τα πράγματα στη σωστή διάσταση: «Το να κερδίζεις ένα ολυμπιακό μετάλλιο, σου αλλάζει τη ζωή. Το να το κάνεις πέντε φορές είναι εκθετικά πιο δύσκολο, γιατί κάθε μετάλλιο είναι εξίσου απαιτητικό για μένα, αλλά οι προσδοκίες των άλλων ανεβαίνουν. Και η οπτική των “δύο χαμένων μεταλλίων”, για να είμαι ειλικρινής, νομίζω ότι είναι κάπως γελοία».

Όπου κι αν πάει η Αϊλίν Γκου, οι θαυμαστές της θα ακολουθήσουν. Και οι τίτλοι στα ΜΜΕ επίσης. Με πέντε μετάλλια – και με πιθανότητα για ακόμη ένα το Σάββατο (21.02.2026) η Αϊλίν Γκου είναι η πιο διακεκριμένη γυναίκα freestyle σκιέρ στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων.

Αλλά δεν είναι μόνο αθλήτρια. Είναι μια 22χρονη παγκόσμια σταρ με τραπεζικό λογαριασμό που προκαλεί ζαλάδα.

Για την Κίνα ήταν η «πριγκίπισσα του χιονιού» της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2022, όπου ως πρόσωπο των Αγώνων απέδειξε την αξία της.

Στα 18 της, έγινε η νεότερη Ολυμπιονίκης του freestyle, κερδίζοντας χρυσά μετάλλια στο big air και στο halfpipe (μια τεράστια παγωμένη «ράμπα» σε σχήμα U, όπου οι αθλητές εκτοξεύονται στον αέρα εκτελώντας πολλαπλές περιστροφές και τεχνικά άλματα) και η πρώτη που κατέκτησε τρία μετάλλια στους ίδιους Αγώνες, προσθέτοντας αργυρό στο slopestyle. Την ίδια χρονιά, αναγνωρίστηκε από το περιοδικό Time ως μία από τις 100 πιο επιδραστικές προσωπικότητες στον κόσμο.

«Μου αρέσει απλώς να είμαι η καλύτερη. Πάντα ήθελα να το κάνω», δήλωσε η Γκου στους Ολυμπιακούς του Μιλάνο-Κορτίνα, όπου πρόσθεσε ακόμη δύο αργυρά μετάλλια στη συλλογή της.

«Ήθελα να είμαι η καλύτερη στα μαθηματικά στο νηπιαγωγείο, μετά στο Λύκειο, μετά στο καλύτερο κολέγιο, και να είμαι η καλύτερη σκιέρ που μπορώ. Έπειτα ήθελα να συμμετάσχω σε όλα τα αγωνίσματα και να τα κερδίσω όλα. Όταν παίρνεις μια γεύση, γίνεται εθιστικό».

Στην πίστα ή εκτός αυτής, η Γκου ξεχωρίζει για την πειθαρχία και την αφοσίωσή της.

Γεννημένη στην Καλιφόρνια από Αμερικανό πατέρα και Κινέζα μητέρα, φοίτησε σε ιδιωτικό σχολείο στο Σαν Φρανσίσκο και αυτήν την περίοδο έχει άδεια από τις σπουδές της στο Στάνφορντ, όπου σπουδάζει διεθνείς σχέσεις και προηγουμένως είχε ασχοληθεί με την κβαντική φυσική. Μιλάει άπταιστα μανδαρινικά και τα καλοκαίρια της τα περνούσε στο Πεκίνο.

«Μερικές φορές νιώθω ότι κουβαλάω το βάρος δύο χωρών στους ώμους μου», δήλωσε στους Ολυμπιακούς του 2026.

Το 2019, στα 15 της, άλλαξε την αθλητική της υπηκοότητα από τις ΗΠΑ στην Κίνα, με στόχο να «εμπνεύσει εκατομμύρια νέους στο Πεκίνο – τον τόπο γέννησης της μητέρας μου» πριν τους Ολυμπιακούς του 2022. Μια κίνηση που αποδείχθηκε και ιδιαίτερα κερδοφόρα: το 2025, η Forbes την κατέταξε τέταρτη υψηλότερα αμειβόμενη αθλήτρια παγκοσμίως, με εισόδημα $23,1 εκατ., κυρίως από χορηγίες με Red Bull, Porsche, Tiffany & Co. και εμφανίσεις σε πασαρέλες Louis Vuitton και Victoria’s Secret, ενώ εκπροσωπείται από το πρακτορείο IMG.

Η επιλογή της να αγωνίζεται για την Κίνα προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις, όχι μόνο λόγω της αντιπαλότητας ΗΠΑ-Κίνας, αλλά και εξαιτίας των περιορισμών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα. Παρά τις αντιδράσεις, η Γκου κράτησε τη στάση της και υπερασπίστηκε δημόσια άλλους αθλητές που μίλησαν για κοινωνικά ζητήματα, χωρίς ποτέ να κριτικάρει την Κίνα.

Με 2,6 εκατομμύρια followers στο Instagram και 11,7 εκατομμύρια likes στο TikTok, η Αϊλίν Γκου είναι αναμφίβολα η πιο δημοφιλής freestyle αθλήτρια. Οι οπαδοί της, ντυμένοι στα κόκκινα της Κίνας, γεμίζουν τις εξέδρες και πανηγυρίζουν κάθε προσπάθειά της σαν να κατέκτησε χρυσό μετάλλιο.

Μετά από κάθε αγώνα, η 22χρονη σκιέρ αναζητά τη μητέρα της, Yan, για να σχολιάσουν μαζί τα βίντεο των επιδόσεών της. Η Yan, που μεγάλωσε μόνη της την κόρη της, είναι πάντα στο πλευρό της, γιορτάζοντας τις νίκες της πρώτα μαζί της.

Η Γκου έδειξε επίσης πειθαρχία στις προπονήσεις: για τους τρεις αγώνες που συμμετείχε, έφερε μαζί της 21 ζευγάρια σκι.

«Οι Ολυμπιακοί φέρνουν στην επιφάνεια το καλύτερο και το χειρότερο των ανθρώπων. Το να αντέχεις αυτή την πίεση είναι κάτι που με γεμίζει περηφάνια», είπε η ίδια.