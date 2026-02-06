Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Φόρος τιμής στον Τζόρτζιο Αρμάνι στην τελετή έναρξης – Μοντέλα έκαναν πασαρέλα φορώντας δημιουργίες του

Έναν φόρο τιμής στον εκλιπόντα Ιταλό σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος είχε ως βάση του το Μιλάνο και απεβίωσε τον Σεπτέμβριο του 2025 σε ηλικία 91 ετών, προέβλεπαν τα πρώτα μέρη της τελετής έναρξης για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, το βράδυ της Παρασκευής (06.02.2026).

Στο κατάμεστο και πολύχρωμο στάδιο «Σαν Σίρο» στο Μιλάνο πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων και οι διοργανωτές τίμησαν τη μνήμη του κορυφαίου σχεδιαστή Τζόρτζιο Αρμάνι.

Μοντέλα έκαναν πασαρέλα φορώντας δημιουργίες του διάσημου Μιλανέζου, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή στις 4 Σεπτεμβρίου πέρυσι.

Το όνομά του Αρμάνι ήταν συνώνυμο με το μοντέρνο ιταλικό στυλ και την κομψότητα.

Συνδύαζε το ταλέντο του σχεδιαστή με την οξυδέρκεια ενός επιχειρηματία, διευθύνοντας μία εταιρεία με ετήσιο τζίρο περίπου 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οραματιστής και στρατηγικός «παίκτης», δημιούργησε παράλληλες σειρές όπως τα Emporio Armani, Armani Jeans και Armani Exchange, απευθυνόμενος σε διαφορετικά κοινά χωρίς ποτέ να προδώσει τη δική του αισθητική γραμμή.

Για να ξεκινήσει το… πάρτι την Παρασκευή στο «Σαν Σίρο», βοήθησε η Αμερικανίδα ποπ ντίβα, Μαράια Κάρεϊ.

Η Κάρεϊ ερμήνευσε το ιταλικό τραγούδι της δεκαετίας του 1950 «Nel blu, dipinto di blu» («Στο γαλάζιο, βαμμένο στο γαλάζιο») με το διάσημο ρεφρέν «Volare» («Να πετάς»), αποσπώντας επευφημίες στο στάδιο «Σαν Σίρο» του Μιλάνου.

Η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών 2026 Μιλάνο – Κορτίνα ανέδειξε την πολυμορφία της ιταλικής ζωής, από τον κοσμοπολίτικο βορρά έως τις μικρότερες ορεινές πόλεις των Άλπεων, οι οποίες φιλοξενούν τα υπαίθρια αγωνίσματα των Αγώνων που διαρκούν έως τις 22 Φεβρουαρίου.